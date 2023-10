Magic: The Gathering - Doctor Who: mazzi, i Dottori e tantissimi Dalek

La nuova espansione della serie Mondi Altrove unisce l'irriverente stranezza di Doctor Who alle meccaniche di Magic: The Gatheirng in un mix che funziona.

Dopo lo straordinario successo dell'espansione dedicata al Signore degli Anelli, Magic: The Gathering ha in programma un nuovo set di carte in collaborazione con un'altra amatissima proprietà intellettuale: Doctor Who. A differenza della precedente uscita della serie Mondi Altrove, questa non sarà altrettanto estesa e si concentrerà esclusivamente sul formato commander. "La ragione di questa scelta" ci ha detto Gavin Verhey, principal game designer di Magic: The Gathering - Doctor Who, "è che il rapporto dei fan con questo universo è molto personale; quindi, volevamo che i mazzi che ne sarebbero nati fossero incentrati su un particolare Dottore e il suo aiutante". Wizards of the Coast ha scelto quello che, attualmente, è uno dei suoi formati più popolari per far arrivare questo universo narrativo nel suo multiverso. Con 100 carte originali (a eccezione delle terre), i mazzi commander sono un ottimo modo per concentrare tanti elementi narrativi in un unico deck e quindi raccontare quante più storie possibile. In totale ne usciranno quattro: uno dedicato ai primi otto Dottori -la serie classica-, uno dedicato al Nono, al Decimo e all'Undicesimo Dottore, e uno dedicato al Dodicesimo e al Tredicesimo Doctor Who. Il quarto mazzo, invece, è tutto incentrato sui cattivi di questo universo, nel caso abbiate sempre sognato di sterminare un po' di persone con i vostri Dalek. Con la prossima stagione in uscita a gennaio 2024, Verhey ha già detto che "non ci siamo dimenticati del nuovo Dottore e ci sono piani per celebrare questo importantissimo evento anche all'interno di Magic" ma non ci è stato detto nulla di più durante la presentazione a cui abbiamo partecipato.

Blast from the Past I primi otto Dottori sono le carte principali di questo mazzo commander con il ruolo da protagonista che viene affidato al Quarto, in un'illustrazione che lo raffigura mentre offre al giocatore un Jelly Baby "Quando mi hanno proposto di dirigere questo progetto credevo fosse uno scherzo" ci ha detto Verhey all'inizio della presentazione "Non credevo che stessimo per fare un'espansione Mondi Altrove di Doctor Who, la mia serie preferita. Subito dopo abbiamo iniziato a identificare la logica di progettazione dei mazzi e abbiamo deciso di ispirarci a una delle primissime domande che i fan si rivolgono quando si incontrano: 'Who's your Doctor?' - Chi è il tuo Dottore [preferito]?". Così sono nati i quattro mazzi al centro di questa espansione. Il primo si chiama "Blast From the Past", ha come carta principale il Quarto Dottore, uno dei più amati delle vecchie stagioni della serie TV, e ha come colori identitari il verde il blu e il bianco. Visto che ogni Dottore ha almeno un compagno di avventure, tutti i mazzi commander sono strutturati secondo la meccanica partner: i tre colori di ogni deck, infatti, sono dettati due dal Dottore e uno dal suo compagno. Lo stesso avviene per le meccaniche principali: nel caso del Quarto Dottore, per esempio, la sua compagna di avventure Sarah Jane Smith ha un effetto che va a potenziare le sue abilità ed è in linea con le sue origini narrative. Il Quarto Dottore permette di giocare la prima carta del proprio mazzo se è una magia storica (ovvero un artefatto, una magia leggendaria o una saga) e regala una pedica cibo quando lo fa (come nella sua iconica frase "vuoi un Jelly Baby?") mentre la sua partner, che nella sere TV è una detective, ogni volta che viene giocata una magia storica investiga e crea pedine indizio utili per pescare. Più che piegare un universo alle regole dell'altro, Magic: The Gathering e Doctor Who si sono intrecciati per ridare la stessa stranezza irriverente della serie grazie alle meccaniche stratificate del gioco di carte Un'altra dinamica portante di questo set dedicato a Doctor Who è la trasformazione di episodi assolutamente iconici della serie TV in saghe: queste sono incantesimi che si svolgono su più turni e ricalcano, nei loro effetti, ciò che avviene sullo schermo. La prima che ci è stata mostrata è stata "An Unearthly Child, un episodio impossibile da non avere visto in occasione del sessantesimo anniversario del Dottore che si celebra quest'anno" continua Verhey. "Le saghe sono fondamentali per rappresentare la natura episodica dello show. Il nome della carta è lo stesso dell'episodio e gli effetti ne raccontano la storia. C'è una saga per ciascun dottore e persino i cattivi ne hanno una per un totale di 19 in tutto il set. La filosofia di design degli effetti è stata quella di usare le meccaniche di Magic come cascata, l'esilio, ciclo, investigare, convocare e tante altre per replicare nel modo più fedele possibile ciò che accade nella serie TV sul campo di battaglia". Un'altra carta che rappresenta un momento assolutamente iconico della saga di Doctor Who è "Reverse the Polarity (of the neutron flow)", la frase con cui i Dottori attivano il loro Cacciavite Sonico e risolvono i problemi dell'episodio in corso. "I nomi delle magie sono fondamentali" ci ha tenuto a precisare James Page, brand manager per Doctor WHO alla BBC, che ha aggiunto: "volevamo che i fan, lanciando incantesimi e creature e chiamandoli per nome, costruissero un nuovo e personalissimo episodio di Doctor Who ad ogni partita". La ciliegina sulla torta di questo mazzo, poi, non poteva essere che il TARDIS, un artefatto veicolo che fa da compagno all'ottavo Dottore e ha come effetto l'attivare l'abilità cascata della prossima carta che giocherete se controllate un Time Lord, il nuovo tipo di creatura a cui appartengono i Dottori.

Timey Wimey Che siate fan della rinascita dello show del 2005 o delle meccaniche di Spirale Temporale, questo mazzo di Magic: The Gathering è quello che più di tutti incarna la fantasia del viaggiatore del tempo alla base di Doctor Who Il mazzo con al centro uno dei Dottori preferiti della maggior parte dei fan, il Decimo, interpretato da David Tennant, è quello che più di tutti abbraccia la natura di viaggiatore temporale del protagonista di questa iconica saga. I colori identitari di Timey Wimey sono il bianco il rosso e il blu, ha al suo interno anche il Nono e l'Undicesimo Dottore e ruota attorno alle meccaniche introdotte con lo storico trio di espansioni composto da Spirale Temporale, Caos Dimensionale e Visione Futura. Molte carte di questo mazzo, infatti, danno, accelerano o incentivano la meccanica sospendere che permette di giocare carte senza pagare il loro costo di mana a patto di attendere un numero di turni pari ai segnalini tempo su di esse. L'undicesimo dottore permette di attivare questo effetto quando attacca mentre il decimo ha un'abilità che costa sette mana e permette di rimuovere tre segnalini tempo da tutte le carte sospese in gioco. Le sinergie con i compagni ruotano anch'esse attorno all'accelerare queste meccaniche o a rallentare quelle avversarie nel caso abbiate un altro Time Lord come avversario. Questo è il deck della rinascita dello show nel 2005, quindi, possiamo già dirvi che, molto probabilmente, sarà il più desiderato del set perché le sue tre coppie di Dottori e compagni sono tra le più amate di questo universo narrativo. Una delle magie più iconiche di Timey Wimey, poi, è la famosissima Everybody Lives, ispirata alla toccante frase che pronuncia il Dottore durante la puntata ambientata nel Blitz di Londra, dopo i pesanti bombardamenti che la Germania nazista ha condotto sulla capitale britannica. Questa carta dà anti-malocchio a tutti i permanenti e rende impossibile perdere la partita. "Anche qui volevamo replicare l'emozione che si prova nell'episodio della serie: voi, proprio come fa il Dottore, potrete gridare 'per una volta, tutti sopravvivono' e impedire che la partita finisca, per voi o per una persona con cui state giocando" ha detto Page. Usare personaggi e momenti iconici di una proprietà intellettuale così amata come Doctor Who è una strategia che funziona bene per unire due basi di fan apparentemente così distanti come quella della serie TV e quella del gioco di carte di Wizards of the Coast "Uno dei nostri obiettivi principali con Mondi Altrove è attirare nuovi giocatori e richiamare chi si è allontanato tempo fa" ci ha spiegato il principal game designer di Magic: The Gathering - Doctor Who. "Con questa collaborazione vogliamo fare la stessa cosa, anche se commander è un formato un po' ostico. Nonostante questo, ha dalla sua che è pensato per quattro giocatori, è semplice da imparare e i mazzi di Warhammer 40.000 ci hanno dimostrato che questa è una strategia che funziona. Il nostro obiettivo era di spingere i fan di Doctor Who a spiegare i riferimenti allo show delle carte agli amanti di Magic e crediamo proprio di esserci riusciti".