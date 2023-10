Cocoon è un successo, ma il suo sviluppatore non sapeva come spiegare agli editori che gioco fosse

Jeppe Carlsen , che ha lavorato anche come designer principale per i platform puzzle Limbo e Inside (e quindi con un curriculum di tutto rispetto che avrà aiutato), ha descritto la situazione tramite X. "Quando ho presentato Cocoon, per me è stato davvero difficile trovare dei giochi a cui paragonarlo. È un po' Zelda, ma non proprio. Un po' Portal, ma non proprio. Un po' Hyper Light Drifter, ma non proprio, ecc.".

"COCOON è la dimostrazione di come l'eleganza passi sempre dalla semplicità e da una chiara idea di ciò che si è. COCOON non è un'avventura dalla forte trazione narrativa; non vuole mettere al centro del gameplay dinamiche violente; non spinge il giocatore a lambiccarsi il cervello per ore su enigmi apparentemente irrisolvibili. COCOON è un'opera che si riduce all'osso e, per questo, vince; è una danza elegante tra mondi, capace di non risultare mai stucchevole; è un'esperienza che mette al centro la capacità puramente animale di analizzare l'ambiente e ciò che si ha a disposizione per trovare una soluzione efficiente in qualsiasi situazione. È un'opera che risulterebbe gradita a Donna Haraway, filosofa che predica il con-divenire dell'uomo con altre specie come unico modo per salvare il nostro mondo morente. L'umanoide-maggiolino di COCOON è l'eroe dei nostri tempi difficili, ed è protagonista di uno dei videogiochi più brillanti di questo ricco 2023."