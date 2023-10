Marvel's Spider-Man 2, Adidas ha realizzato sneakers a tema col gioco

Adidas ha collaborato con Sony e Insomniac Games per pubblicare un set unico di scarpe da ginnastica per Marvel's Spider-Man 2 e non solo. Il gigante dell'abbigliamento sportivo distribuirà la collezione di scarpe ispirate alla tuta avanzata di Peter Parker e a Venom giusto in tempo per la pubblicazione di Marvel's Spider-Man 2 su PS5, prevista per il 20 ottobre 2023.

Le sneakers di Marvel's Spider-Man 2

La nuova collezione di Spidey intende catturare "il momento in cui la tuta avanzata di Peter Parker viene invasa dal simbionte Venom". La collezione comprenderà scarpe da ginnastica Ultraboost J e Ultra 4D, tacchetti da calcio Adizero 12.0, felpe e calzamaglie a compressione.

Le sneakers saranno in vendita su Adidas Online e rivenditori selezionati, ma non è chiaro se saranno distribuite anche in Italia.