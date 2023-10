Fan di Gundam e Armored Core? Compratevi il vostro mecha pilotabile per soli $3 milioni

I punti di articolazione e la manovrabilità di Archax sono controllati tramite joystick e pedali e la sua cabina di pilotaggio è dotata di quattro schermi collegati a nove telecamere esterne all'abitacolo per mostrare ai futuri piloti l'ambiente circostante, secondo quanto riportato da Reuters. Secondo Anime New Network, la cabina di pilotaggio è anche dotata di aria condizionata. Il robot è disponibile in sei colori: Blu Zaffiro, Bianco Perla, Rosso Scintilla, Verde Atlantis e Viola Mezzanotte.

Stiamo parlando di Archax , che prende il nome da un dinosauro alato ritenuto il primo uccello della Terra. Si tratta di un robot a batteria su quattro ruote prodotto da Tsubame Industries. Il robot, che può essere guidato da una persona dall'interno della cabina di pilotaggio in acciaio nel suo torace, è alto quattro metri e mezzo circa, pesa 3,5 tonnellate e può passare dalla modalità "robot" in posizione eretta e la modalità "veicolo" che può muoversi a una velocità fino a 9,6 chilometri orari.

A cosa serve veramente Archax?

Archax non è per nulla minaccioso

L'amministratore delegato di Tsubame Industries, Tatsuo Yoshida, ha dichiarato a Reuters che spera che Archax venga utilizzato per i soccorsi in caso di calamità e per l'esplorazione dello spazio, anche se pare che il modello attuale non sia pronto per uscire dall'atmosfera terrestre.

"Il Giappone è molto bravo nell'animazione, nei giochi, nei robot e nelle automobili, quindi ho pensato che sarebbe stato fantastico creare un prodotto che comprimesse tutti questi elementi in uno solo", ha detto Yoshida a Reuters. "Volevo creare qualcosa che dicesse 'Questo è il Giappone'".

Che ne pensate? Vi fa venire voglia di giocare ad Armored Core 6?