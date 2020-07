Mario Kart Tour: come è cambiato

A quasi un anno di distanza dalla nostra recensione di Mario Kart Tour, siamo tornati a giocarlo: non casualmente, in settimana è stato rilasciato un importante aggiornamento, che consente di utilizzarlo anche tenendo lo schermo in orizzontale.

Prima di addentrarci nell'analisi di questa modalità, e prima di parlare degli update più interessanti degli ultimi mesi, vorremmo però soffermarci su alcuni - fastidiosi - aspetti che non sono mutati. Innanzitutto la tendenza a proporre reiteratamente dei contenuti a pagamento, assolutamente non necessari o vincolanti, ma comunque molesti. Il giocatore è continuamente ricompensato da nuovi oggetti (stelle, rubini, bonus, ecc...): è evidente che alla base ci sia la volontà di incentivare l'acquisizione degli stessi, e il modo più veloce per farlo è, chiaramente, quello di mettere mano al portafogli. Un atteggiamento sgradevole in generale, ancora di più se messo in pratica da un'azienda come Nintendo che, è bene ricordarlo, ha sempre i bambini come target principale. In secondo luogo, la strutturazione che punta più sulla quantità che sulla qualità: ci sono tantissimi personaggi, kart e oggetti, ma tra loro intercorrono poche differenze, vengono via via avvantaggiati alternativamente senza che ciò provochi effettive variazioni in-game. In sostanza, chi ha più kart tra cui scegliere ha maggiori possibilità di vincere una gara.

L'ultimo dettaglio che è rimasto immutato, forse il più sgradevole, è la maniera truffaldina in cui, durante il tour, gli avversari della CPU vengono fatti passare come giocatori reali. Anche noi, in fase di recensione, pensavamo fossero quantomeno ghost ricavati da tempi realmente raggiunti: invece no, è semplicemente CPU mascherata da avversari umani. Una scelta meschina, se possibile esacerbata dalla presenza di una "vera" modalità online (assente all'inizio).

Questo gioco probabilmente non sarebbe nato sotto la gestione Iwata, che considerava il supporto mobile come una specie di pubblicità ai titoli per console. Se le recenti voci si dimostreranno veritiere, se Nintendo allenterà lo sviluppo mobile, l'influenza di Mario Kart Tour potrebbe considerarsi decisiva: è il gioco che maggiormente si piega alle dinamiche di monetizzazione tipiche di questo mercato, e allo stesso tempo - non casualmente - quello che maggiormente "lede" il prestigio della saga che tratta. In questo ambito, si è rivelato difficile trovare un compromesso tra guadagno, qualità e rispetto del consumatore.