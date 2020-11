Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 e PS4, lo spot italiano "Be Yourself"

Marvel's Spider-Man: Miles Morales farà il proprio debutto a breve su PS5 e PS4, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare spot italiano a supportarne il lancio.

Intitolato non a caso "Be Yourself", sii te stesso, il video concentra in appena 30 secondi uno dei temi fondamentali che verranno affrontati nella storia di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ovverosia la crescita di Miles come eroe.

Impegnato in un difficile combattimento con alcuni dei nuovi avversari che troveremo nella campagna, il novello Spider-Man si riflette in una pozzanghera e improvvisamente si ricorda qual è il suo compito.

A quel punto, rinvigorito, si lancia in una combinazione di colpi devastanti sfruttando tutte le sue abilità per sbaragliare i criminali che lo circondano e che minacciano la città. Ma non è che l'inizio dello scontro...

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 12 novembre.