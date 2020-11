Rome Videogame Lab, il programma del 7 novembre: anche l'ultima giornata è in streaming

Anche l'ultima, intensa giornata del Rome Videogame Lab, la prima manifestazione italiana di applied games, ovvero dei videogiochi costruiti non solo per intrattenere, ma anche per avere uno scopo educativo o formativo, può essere seguita in streaming. Il programma del 7 novembre è denso di appuntamenti, come l'evoluzione dei fumetti nei videogiochi, le potenzialità nella musica nei videogiochi e infine e potenzialità del comparto audiovisivo.

Per poter seguire gli streaming in diretta basterà andare a questo indirizzo e scegliere l'approfondimento desiderato.

Gli applied games sono quelle simulazioni virtuali interattive della realtà che attraverso il gioco raggiungono obiettivi educativi, formativi, di marketing e di sensibilizzazione sociale e culturale. Rome Videogame Lab si svolge tra le mura di Cinecittà ma, vista l'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, tutti gli interventi possono essere seguiti anche online.

Tra un'analisi delle potenzialità della musica nei videogiochi, Storie di fantascienza in TV, fumetti e gamification, anche quest'ultima giornata è ricca di appuntamenti interessanti e imperdibili. Il miglior modo per salutarsi e darsi appuntamento all'anno prossimo.