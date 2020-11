Mortal Kombat 11 Ultimate, Mileena protagonista di un trailer del gameplay

Mortal Kombat 11 Ultimate torna a mostrarsi in video, stavolta con uno spettacolare e dolorosissimo trailer del gameplay dedicato alla bellissima e letale Mileena.

Dopo il filmato di Rambo e quello di Rain, vediamo dunque il repertorio di mosse a disposizione della combattente armata di sai, che anche in questo episodio si conferma sfuggente e pericolosa.

Oltre ai suoi fidati pugnali, infatti, Mileena può infatti contare su di una serie di abilità speciali che le consentono di sottrarsi ai colpi dell'avversario e coglierlo alla sprovvista, infliggendogli gravi danni.

Anche in questo caso la Fatality appare estremamente crudele, con la guerriera che comincia a roteare e sega letteralmente in due il suo nemico di turno, in una vera e propria pioggia di sangue.

Mortal Kombat 11 Ultimate sarà disponibile a partire dal 17 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e Google Stadia.