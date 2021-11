Gli 11 migliori microfoni per i podcast

Cos'è la cosa più importante per un buon podcast dopo i contenuti? Ovviamente il suono delle nostre voci: ecco quindi i microfoni migliori per i vostri podcast.

Quando si decide di realizzare un podcast, un buon microfono è il primo acquisto da mettere a budget. Che sia un contenuto video o solo audio infatti, il modo in cui suona e viene percepita la voce del conduttore e dei suoi eventuali ospiti è fondamentale. Sembra lapalissiano, ma tante volte capita di ascoltare podcast anche interessanti, ma che sembrano realizzati nell'ultimo livello di un dungeon nel sottosopra. Con l'aumentare degli intrattenitori su piattaforme come YouTube e Twitch, i microfoni sono entrati di prepotenza nelle vite di un numero di persone decisamente superiore rispetto al passato, quando il loro utilizzo era appannaggio di una manciata di operatori radiofonici e televisivi. Di conseguenza è aumentata notevolmente anche l'offerta di prodotti di qualità più o meno elevata, con l'ingresso di nuovi competitor in un mercato prima di nicchia. Se anche voi fate parte di questo nuovo pubblico e volete realizzare un podcast, vi sarete dunque chiesti: quale può essere il microfono migliore per me? Prima di passare all'elenco di prodotti specifici però, facciamo un attimo il punto su alcuni elementi da tenere presenti: esistono infatti diverse tipologie di microfono. Esistono microfoni USB e microfoni XLR, microfoni con diagramma polare cardioide, bidirezionale (oppure a 8) e omnidirezionale. C'è poi un'altra distinzione: quella tra microfono dinamico e microfono a condensatore. Abbiamo parlato di tutte queste caratteristiche nello speciale dedicato ai migliori microfoni oggi sul mercato per video e streaming. Se volete approfondire vi consigliamo di leggere quell'articolo, mentre ora non ci resta che andare a vedere quali sono i migliori microfoni per podcast oggi disponibili, perché sono buoni e in cosa funzionano meglio.

1. Shure MV7 Lo Shure MV7 è perfetto per postazioni con singolo presentatore Partiamo con lo Shure MV7, un microfono dinamico con diagramma polare cardioide di livello elevato. Si tratta infatti di un ibrido XLR/USB che eccelle per fedeltà audio e può sfruttare una doppia interfaccia XLR e USB. Questo permette di utilizzarlo per podcast anche senza set-up particolari, con l'opzione soluzione plug and play sempre a disposizione. Il diagramma cardiode limita ovviamente l'uso a una singola persona, quindi se pensate di invitare degli ospiti avrete bisogno di acquistare altri microfoni. Scheda tecnica Shure MV7 Offerta Amazon Shure Microfono Podcast USB MV7 per Podcasting, registrazione, Live Streaming & Gaming, uscita cuffie integrata, microf... € 285,0 € 215,0 Vedi

2. Blue Yeti Blue Yeti è un microfono che permette di mettere in piedi diverse tipologie di podcast Il Blue Yeti è un microfono USB perfetto per qualsiasi esigenza, incluso il podcasting: l'ottimo rapporto qualità prezzo lo rende un buon punto di partenza per chi vuole realizzare dei podcast, mentre la presenza di ben quattro diversi diagrammi polari ci permette di mettere in piedi contenuti di ogni tipo: il diagramma cardiode è perfetto per parlare da soli o con ospiti in collegamento a distanza; quello bidirezionale si presta bene ai faccia a faccia, mentre l'omnidirezionale permette persino di avere delle tavole rotonde. È chiaro che un microfono specializzato, o meglio, l'uso di diversi microfoni, possa avere una maggiore precisione, ma qui siamo di fronte a uno dei migliori compromessi possibili. Scheda tecnica Blue Yeti Offerta Amazon Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadc... € 149,99 € 136,25 Vedi

3. Rode PodMic Rode PodMic è il microfono perfetto per fare podcast Per chi fa podcast e ha bisogno di un microfono omnidirezionale, il Rode PodMic è uno dei migliori prodotti per podcast per rapporto qualità prezzo e consente di registrare le voci di più interlocutori. Dotato di connettore XLR, quindi non utilizzabile senza un'interfaccia audio dedicata e, ovviamente, il cavo apposito, compensa la necessità di acquistare accessori extra con il suo prezzo iper competitivo. Il suono cristallino, la qualità costruttiva eccellente, con tanto di filtro anti pop integrato (ma valutate l'acquisto di uno esterno), e le sue dimensioni contenute completano il quadro di un assoluto best-buy. Ricordatevi però di comprare anche uno stand. Scheda tecnica Rode PodMic Offerta Amazon RODE PodMic Podcast Microphone € 115,0 € 105,0 Vedi

4. HyperX SoloCast HyperX SoloCast è una buona soluzione entry-level L'HyperX SoloCast è un altro microfono unidirezionale che rimane sulla stessa fascia di prezzo del PodMic, pur con un'ottima qualità audio. Il confronto con il suo fratello maggiore, il QuadCast S, non è infatti un'eresia, nonostante un prezzo quasi tre volte inferiore. Non ci sono funzioni extra, è vero, ma quello che fa lo fa bene. Scheda tecnica HyperX SoloCast Offerta Amazon HyperX SoloCast - Microfono USB a condensatore per Il Gaming da PC, PS4, e Mac, con sensore Tap-to-Mute, Pattern Polare... € 74,99 € 59,99 Vedi

5. Rode Procaster Rode Procaster è perfetto per i podcast da soli Il Rode Procaster è un microfono nato per i podcast in solitaria. È infatti un microfono dinamico a diagramma cardiode con connettività XLR dalla qualità audio elevata, che ignora alla perfezione tutto quello che non è la vostra voce; richiede però l'acquisto di un braccio, o di un supporto da scrivania, e di un'interfaccia audio dedicata visto che ha connettività XLR. Scheda tecnica Rode Procaster Offerta Amazon Rode Procaster Microfono Dinamico Professionale di Alta Qualità, Nero/Antracite € 199,0 € 159,0 Vedi

6. Rode Podcaster Rode Podcaster è come il Procaster, ma USB Il Podcaster è la versione USB del Procaster. C'è poco da aggiungere per un microfono che cede un minimo di controllo in cambio della comodità di una soluzione plug-and-play sempre pronta all'uso. Scheda tecnica Rode Podcaster Offerta Amazon Rode Podcaster Microfono Dinamico USB, Bianco € 219,0 € 193,0 Vedi

7. HyperX Quadcast Versatile, economico e con una versione RGB: HyperX Quadcast è un microfono USB davvero completo Proprio come il Blue Yeti, HyperX Quadcast è un microfono USB con molteplici diagrammi polari, che può essere sfruttato per podcast di vario tipo. Se volete qualcosa di sobrio forse non è la soluzione perfetta per voi, ma a parte questo ha poco da invidiare ai suoi concorrenti. Scheda tecnica HyperX Quadcast Offerta Amazon HyperX HX-MICQC-BK Quadcast, Microfono Standalone per Streamer e Podcaster € 139,99 € 135,57 Vedi

8. Rode NT1 Rode NT1 è un altro ottimo microfono della compagnia Ancora Rode, ancora grande qualità. Il Rode NT1 è un microfono XLR a condensatore con diagramma polare cardiode, quindi ancora una volta perfetto per restituire al meglio la voce di un singolo partecipante al nostro podcast. La soppressione del rumore è ottima, il suono fedele e la qaulità costruttiva senza pecche. Difficile chiedere di più. E invece Rode ha persino esagerato inserendo nella confezione un filtro anti pop e un supporto elastico, che male non fanno. Scheda tecnica Rode NT1 Offerta Amazon RODE NT-1 KIT Composto da Microfono a Condensatore, Supporto Rycote e Entipop Integrato, Nero € 229,0 Vedi

9. Samson G-TRACK PRO Samson G-TRACK PRO si può usare in diverse occasioni Proprio come Blue Yeti e HyperX Quadcast, il Samson G-TRACK PRO sfrutta i vari diagrammi polari per adattarsi a diverse situazioni di podcast. Oltre alla grande versatilità, questo microfono USB può funzionare come una vera interfaccia audio, grazie ad un ingresso 1/4 per strumenti e un mixer incorporato. Magari non vi servirà per i podcast, ma in futuro chi può sapere che non abbiate qualcuno che suoni la vostra sigla dal vivo? Scheda tecnica Samson G-TRACK PRO Offerta Amazon Samson G-TRACK PRO - Microfono a Condensatore USB - Interfaccia Audio € 218,38 € 174,0 Vedi

10. Audio-Technica AT2035 Audio-Technica AT2035 va bene per tutto quello che necessita un buon microfono cardiode, quindi anche per i podcast Audio-Technica AT2035 è un microfono da studio di alto, altissimo livello. La sua qualità audio e costruttiva è eccellente, ha uno switch per filtrare le frequenze basse, uno per abbassare i decibel in ingresso e in generale è perfetto quando si vuole fare un podcast in solitaria o con ospiti in collegamento (o nello stesso studio, ma dotati ciascuno del proprio microfono). Scheda tecnica Audio-Technica AT2035 Offerta Amazon Audio-Technica AT2035 microfono € 195,8 Vedi

