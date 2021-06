E3 2021: gli 11 trailer migliori

Vi siete persi le conferenze dell'E3 2021? Non vi dovete preoccupare, perché in questo articolo troverete tutti gli 11 trailer migliori presentati durante la fiera.

Con le recenti conferenza Nintendo Direct e Bandai Namco, l'E3 2021 è giunto al termine. Dopo la totale cancellazione avvenuta nel 2020, quest'anno abbiamo vissuto il più grande evento dedicato ai videogiochi in maniera completamente digitale. I classici protagonisti però non si sono tirati indietro, dandoci la possibilità di vedere i nuovi giochi prodotti dagli Xbox Game Studios, Square Enix, Ubisoft ed altri. Geoff Keighley ha inoltre organizzato la Summer Game Fest solamente pochi giorni dall'inizio dell'E3, per regalarci qualche altro trailer interessante sul mondo dei videogiochi. In tutti questi giorni sulle nostre pagine vi abbiamo offerto una copertura completa di tutti gli annunci con notizie, approfondimenti, anteprime e tanti video trailer e di gameplay. Vi invitiamo dunque a spulciare il sito qualora vi siate persi qualcosa, sfruttando i pratici link alle sintesi delle conferenze presenti nello slider in homepage. Per i pigri invece abbiamo preparato il seguente articolo nel quale andremo a riproporvi i migliori trailer visti all'E3 2021.

Death Stranding Director’s Cut Partiamo con uno degli annunci più importanti della Summer Game Fest, anche se non faceva propriamente parte dell'E3 2021. Geoff Keighley ha portato sul palco un'interessante intervista con il director di Death Stranding. Hideo Kojima ha spiegato al pubblico come intenderà sviluppare i propri titoli in futuro, lasciandoci alla fine con un trailer veramente geniale. Nel filmato abbiamo visto il protagonista di Death Stranding intrufolarsi in un sotterraneo con tanti riferimenti alla popolare saga di Metal Gear Solid. Al termine è comparso l'annuncio vero e proprio con l'imminente arrivo di Death Stranding Director's Cut per Playstation 5. Probabilmente questo videogioco avrà dei contenuti aggiuntivi e sfrutterà la potenza della nuova ammiraglia Sony per garantire un'esperienza in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

Elden Ring L'epico finale della Summer Game Fest ha visto come protagonista l'attesissimo Elden Ring. Il nuovo titolo di From Software ha finalmente una data d'uscita, fissata proprio con il trailer al 21 gennaio 2022. Durante il trailer di gameplay abbiamo potuto ammirare i primi scorci del mondo di gioco, realizzato in collaborazione con il popolare scrittore George R.R. Martin, l'autore delle Cronache del Giaccio e del Fuoco. Successivamente il director Hidetaka Miyazaki ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi su Elden Ring per prepararci al meglio alle numerose nuove meccaniche aggiunte in questo primo gioco From Software con una struttura open world. Vi ricordiamo che il titolo sarà cross-gen, quindi arriverà sulle console di vecchia e nuova generazione, oltre che su PC.

Avatar: Frontiers of Pandora Ubisoft ha voluto realizzare un videogioco dedicato al popolare universo nato con il film Avatar. Il nome del progetto è Avatar: Frontiers of Pandora ed arriverà sulle console di nuova generazione, PC e Stadia nel corso del 2022. Il motore grafico utilizzato è lo Snowdrop Engine, che ha subito mostrato i muscoli nel trailer mostrato. Non avendo visto sequenze di gameplay vere e proprie, non possiamo darvi qualche ulteriore anticipazione sul titolo. Nei prossimi mesi lo studio di sviluppo Ubisoft Massive dovrebbe rilasciare qualche ulteriore informazione riguardo al titolo e confermare una data precisa di uscita nel 2022.

Far Cry 6 Oltre ad averlo visto in anteprima, Far Cry 6 è stato protagonista di numerose conferenze durante l'E3. Durante lo show organizzato dai produttori Ubisoft abbiamo potuto ammirare un nuovo trailer nel quale il cattivo di turno si è fatto conoscere meglio. Il suo nome è Antòn Catillo ed è interpretato dal grande Giancarlo Esposito. El Presidente sarà il principale antagonista di questo nuovo capitolo della serie Far Cry, che arriverà per console e PC il prossimo 7 ottobre. Sulle nostre pagine trovate già numerose anteprime ed altri contenuti per approfondire questo attesissimo titolo open world realizzato da Ubisoft.

Starfield Annunciato nell'ormai lontano 2018, Bethesda Softworks ha finalmente fatto vedere qualcosa in più sul suo prossimo grande titolo. Stiamo parlando chiaramente di Starfield, l'atteso gioco di ruolo ambientato nello spazio. Dopo l'acquisizione degli studi Bethesda da parte di Microsoft, Todd Howard ha annunciato durante l'E3 che sono pronti a farci immergere in un nuovo vasto mondo ricco di avventure. Nel trailer purtroppo abbiamo visto veramente poco, ma il tutto è stato renderizzato con il motore di gioco utilizzato da Bethesda per creare Starfield. Alla fine abbiamo scoperto anche la sua data d'uscita, fissata ufficialmente all'11 novembre 2022, giorno nel quale approderà in esclusiva sulle piattaforme Xbox.

Forza Horizon 5 Il prossimo gioco racing di Playground Games arriverà sul Xbox Game Pass il prossimo 9 novembre. Quanto visto nel trailer dell'E3 è veramente spettacolare, perché questo Forza Horizon 5 è a tutti gli effetti un gioco next-gen. Già negli scorsi capitoli gli sviluppatori ci hanno abituato ad un comparto tecnico di altissimo livello. Grazie alla potenza delle console di nuova generazione sono riusciti addirittura a superarsi, regalandoci un'esperienza praticamente fotorealistica. Forza Horizon 5 ci porterà in Messico, all'interno di quella che è stata definita definita dagli stessi sviluppatori l'aera di gioco più grande che abbiano mai realizzato. Il tutto verrà poi influenzato dalla presenza delle stagioni ed eventi meteo imprevedibili per dare una maggiore dinamicità al titolo di corse più atteso di questo 2021.

The Outer Worlds 2 Nonostante The Outer Worlds 2 sia stato solamente menzionato con il suo titolo ufficiale per confermare la sua esistenza, il trailer rilasciato dagli sviluppatori è veramente geniale. Dovendo annunciare il titolo in arrivo in esclusiva su Xbox Game Pass e non avendo delle vere e proprie sequenze di gioco a disposizione, gli sviluppatori hanno optato per un approccio molto particolare. Quello che hanno fatto vedere è un trailer ironico sul fatto che non avevano di fatto nulla di concreto da mostrare, quindi hanno aggiunto qualche sequenza "a caso" giusto per rendere l'idea del mood offerto da The Outer Worlds 2. Questo seguito riprenderà infatti l'ambientazione fantascientifica classica, infarinata con elementi di sarcasmo da parodia della società moderna capitalistica e anche dello sci-fi stesso.

Somerville Questo videogioco con un stile veramente particolare è stato creato da uno degli autori di Limbo. Il primo teaser di Somerville risale al lontano luglio 2018, durante la conferenza Microsoft dell'E3 abbiamo però scoperto che arriverà nel corso del 2022 sul Game Pass. Il titolo ricorda particolarmente le produzione di Playdead come Limbo e Inside, sia come impostazione del gameplay che come grafica ed atmosfera generale. Il trailer visto ci ha fatto scoprire una famiglia in fuga in un mondo post-apocalittico, carico di pericoli e cataclismi naturali con diversi elementi soprannaturali.

Marvel’s Guardians of the Galaxy A sorpresa Square Enix ha annunciato l'arrivo di Marvel's Guardians of the Galaxy. Il titolo sviluppato da Eidos Montreal basato sui celebri eroi protagonisti anche di una saga cinematografica ci è parso da subito in ottima forma. Oltre al trailer d'annuncio ci è stato fornito anche un video di gameplay piuttosto esaustivo, dove abbiamo compreso le meccaniche di gioco presenti, come il combattimento e le scelte morali da gioco di ruolo. Lo stile scelto dagli sviluppatori ricorda tantissimo i temi ed i colori della saga cinematografica, così come la caratterizzazione dei protagonisti. Non vediamo l'ora di poter mettere le mani su questo videogioco Square Enix, in uscita per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Metroid Dread Passiamo infine alla conferenza Nintendo, una delle ultime di questo E3 2021. Nel Direct organizzato dall'azienda giapponese abbiamo potuto ammirare il prossimo Metroid. Non si tratta dell'attesissimo quarto capitolo della serie, annunciato diversi anni fa proprio in occasione dell'E3, ma bensì il seguito di Metroid Fusion. Il nome ufficiale del titolo è Metroid Dread ed arriverà per Nintendo Switch l'8 ottobre 2021. Si tratta di fatto del seguito diretto di Metroid Fusion, gioco piuttosto vecchio uscito nel 2002 e concluderà la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus e dei Metroid. Il trailer di gameplay ci ha permesso di osservare le nuove meccaniche di gioco come il nuovo sistema di combattimento e movimento del protagonista, che sembra però molto simile ai precedenti capitoli legati particolarmente allo stile metroidvania.