Negative Atmosphere, tutto quello che sappiamo dell'horror che sfida direttamente Dead Space

Era l'aprile 2019 quando Sunscorched Studios annunciò, dopo appena cinque mesi di sviluppo, Negative Atmosphere. Non vi erano dubbi sulla fonte d'ispirazione del progetto, quel Dead Space che, all'epoca, era ancora compianto (chi lo sapeva che un remake era in programma?). La fonte d'ispirazione era però fin troppo visibile e il progetto aveva quell'aria derivativa e da opera a basso budget che, ammettiamolo, non ispira troppa fiducia. Nel 2021, però, il team di sviluppo è tornato a mostrare il gioco e ha mostrato i passi in avanti fatti, anche grazie all'aumento del numero di sviluppatori del team.

L'ultimo trailer di Negative Atmosphere, che potete vedere poco sopra, mette in scena ambienti piacevolmente terrificanti, con un buon sistema d'illuminazione che crea i giusti giochi di luce e ombra. Il confronto con il primissimo trailer mette in mostra tutti i miglioramenti tecnici ma anche quelli stilistici. Pur essendo ancora ovvia la fonte d'ispirazione, il personaggio ha acquisito un proprio stile (la prima iterazione era una copia d'Isaac Clarke nella sua tuta del primo capitolo di Dead Space).

A questo riguardo, in un Devlog dello scorso anno, l'Audio Director ha confermato che il gioco utilizzerà l' audio 3D , così da udire - ad esempio - i nemici muoversi dentro il sistema di ventilazione e percepire la direzione del movimento sopra la nostra testa. È stato anche svelato che Negative Atmosphere userà un mix di musica orchestrale ed elettronica, per creare una "simbiosi disturbante" che si "evolverà man mano che progrediamo nel gioco".

Negative Atmosphere, come in realtà crediamo abbiate intuito anche solo dal nome, mira a proporre un' atmosfera oscura, spaventosa e connotata da un'intensa violenza e brutalità. La telecamera in terza persona, sopra la spalla, è ravvicinata e aiuta a focalizzare l'attenzione del giocatore e ad aumentare il livello di tensione, mentre ci si muove nei corridoi bui e si tende l'orecchio per udire i suoni in lontananza che potrebbero anticipare una minaccia.

Le creature ex-umane ci daranno la caccia e, secondo quanto indicato dagli sviluppatori di Negative Atmosphere, non dovremo sempre e solo eliminarle, visto che alle volte la soluzione migliore sarà quella di evitarle e sfuggire in tutta sicurezza. La via di fuga dalla navetta, però, è una sola e tra noi ed essa vi è l'intera astronave e tutte le sue minacce, che includono anche robot la cui intelligenza artificiale è impazzita e che non si faranno scrupoli ad allearsi con gli infetti trasformati.

Noi siamo Samuel Edwards, Chief Medical Officer della nave spaziale TRH Rusanov, che sta portando migliaia di coloni verso un nuovo mondo. Qualcosa è però andato terribilmente storto e un virus ha contagiato la quasi totalità della truppa a bordo. I malati non muoiono, ma si trasformano in strani esserti, deformi e violenti, che, ammettiamolo, ricorderanno a tutti i necromorfi di Dead Space .

Giuramento di Ippocrate

Un corridoio di Negative Atmosphere

Samuel Edwards, il nostro protagonista, è un medico. Questo significa che l'uomo ha una "profonda comprensione delle droghe medicinali". Non si tratta solo di un dettaglio narrativo, ma di una vera e propria componente di gioco.

Il team spiega infatti che le medicine potranno essere riutilizzate per "idee più creative" o trasformate in qualcosa di più estremo. Come medico è nostro compito salvare i feriti che troveremo lungo il percorso, ma dovremo usare le nostre conoscenze anche per sopravvivere.

Edwards dovrà quindi usare le sostanze recuperare sulla nave per influenzare i nemici o anche per alterare se stesso. Sunschorced Studios spiega che "la conoscenza medica di Samule sarà fondamentale per la sopravvivenza". Sarà quindi interessante capire se avremo un vero e proprio sistema di crafting e quanto lineare sarà l'avventura: avremo modo di avventurarci lungo percorsi secondari, mettendoci a rischio, per recuperare qualche materiale aggiuntivo, oppure Negative Atmosphere sarà perlopiù lineare e tutto ci verrà fornito in modo automatico? Per il momento non abbiamo risposte, ma di certo sarà interessante capire quanto profondo sarà il sistema di gioco.

Grazie al trailer di gameplay, inoltre, abbiamo modo di vedere che - supponiamo solo in sezioni specifiche - vi sarà la possibilità d'indossare una tuta pesante che fornisce ossigeno e protezione. Il trailer non mostra nel dettaglio il gameplay di tale sezione, ma l'aspetto è quello di una armatura sci-fi- da combattimento, che probabilmente andrà ad ampliare le scene d'azione. Ovviamente non mancheranno armi regolari con le quali fare a pezzi i nemici.