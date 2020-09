One Piece: Pirate Warriors 4: un nuovo video mostra X Drake in azione

Un nuovo video di One Piece: Pirate Warriors 4 pubblicato da Bandai Namco mostra il possente X Drake in azione. Si tratta del nuovo personaggio che sarà aggiunto attraverso il secondo Character Pack questo autunno. One Piece: Pirate Warriors 4 è un musou dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia ed è disponibile per PS4, Nintendo Switch, PC e Xbox One.

A chi non conoscesse questo guerriero, possiamo dire che che X Drake è, ovviamente, il capitano dei Pirati di Drake. Si tratta di un ex-marine che ha acquistato i suoi poteri grazie al potere del frutto Dragon-Dragon. Un frutto che gli consente di trasformarsi in un dinosauro, un Allosauro per essere precisi.

In One Piece: Pirate Warriors 4, il musou dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia, X Drake sarà un personaggio basato principalmente sulla velocità. Sarà dotato di attacchi ravvicinati, ma può anche raggiungere i nemici più lontani grazie all'X-Slash.

Tutto il contrario della sua trasformazione. Quando è un Allosauro, X Drake avrà una potenza devastante, che gli consente di spazzare via i nemici con un unico colpo. Il filmato mostra tutte queste abilità in azione.

Vi ricordiamo che X Drake farà parte del Character Pack #2 che sarà disponibile questo autunno.