One Piece: Pirate Warriors 4, la saga di Enies Lobby in uno spot giapponese

One Piece: Pirate Warriors 4 includerà la saga di Enies Lobby, come mostrato da Bandai Namco nel nuovo spot giapponese dedicato al gioco.



Quest'isola è la sede del Governo Mondiale, dunque parliamo di una roccaforte strapiena di marine e comandanti, che durante gli eventi di One Piece viene devastata da un Buster Call.



Nel breve video compaiono i personaggi di Monkey D. Rufy, Robin e Drakul Mihawk, leggendario spadaccino che compare alcune volte nel corso della serie.



One Piece: Pirate Warriors 4 sarà disponibile a partire dal 27 marzo nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.