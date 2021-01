Outriders: un video svela i requisiti di sistema per PC e mostra il gioco in Ultrawide

Square Enix e People Can Fly hanno pubblicato un nuovo video di Outriders, lo sparatutto online in arrivo per PC e console il 1 aprile del 2021. In questo filmato lo sviluppatore svela i requisiti di sistema per PC e mostra tutte le opzioni che i videogiocatori avranno a disposizione una volta che il gioco arriverà nei negozi. Un secondo video mostra una sequenza di gameplay in UltraWide, pensata per coloro che hanno un monitor in grado di offrire questa esperienza altamente cinematografica.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle caratteristiche per le GeForce di Nvidia, come il DLSS, oggi parliamo delle opzioni disponibili per tutti i giocatori PC. Outriders, infatti, avrà una vasta gamma di opzioni grafiche avanzate disponibili per i giocatori, così da consentire loro di sfruttare pienamente il loro hardware.

Il gioco di Square Enix e People Can Fly, inoltre, sarà tradotto in 13 lingue, avrà diverse opzioni di personalizzazione dell'interfaccia, sarà completamente cross-play tra tutte le piattaforme, supporterà i monitor Ultrawide, avrà una risoluzione dinamica per mantenere la solidità delle prestazioni e, come dicevamo, avrà un supporto completo al DLSS di NVIDIA.

Il team di People Can Fly ha lavorato sodo per assicurare un framerate costante a prescindere dalle prestazioni del PC utilizzato. I requisiti hardware sono dunque pensati per ottenere un'esperienza stabile a 60 FPS.