Pacific Drive, riuscirete a sopravvivere con la vostra station wagon anni ‘80?

Il team sta "lavorando a stretto contatto con PlayStation" per fare uscire Pacific Drive su PS5 l'anno prossimo, ma possiamo già confermarvi che non si tratta di un'esclusiva: ci sarà anche una versione per PC che verrà pubblicata più o meno nello stesso periodo di quella per console.

Ci sono giochi che ti aspetti da uno State of Play, e poi c'è Pacific Drive. Gli sviluppatori di Ironwood Studios lo definiscono un rogue lite on the road, da qui il termine "road-like", ed è un intrigante mix tra S.T.A.L.K.E.R. e un simulatore di guida anni '80.

Il vostro rapporto con l'automobile sarà fondamentale perché quelle quattro ruote sono l'unica cosa che vi separerà dai pericoli della Zona di Esclusione. Per qualche istante vediamo quello che sembra uno degli equipaggiamenti più avanzati della macchina: ci sono fusibili e quelle che sembrano piccole bobine di Tesla per contrastare o catturare le tempeste elettriche che si vedono poco dopo.

Qui iniziamo ad avere un assaggio del gameplay vero e proprio. Non sappiamo se sarà un open world o un gioco generato in modo procedurale, sappiamo solo che dovremo allenare le nostre capacità di guida. Qualunque cosa abbia portato in ginocchio il mondo di Pacific Drive, ora vuole eliminare anche noi. Ci sono colonne di terra che emergono dal terreno, lame rotanti che vogliono tagliarci la strada e strane creature che generano dei fulmini. Tante cose cercheranno di ucciderci e, come suggerisce la fine del trailer, a volte ci riusciranno. Vediamo anche il protagonista uscire dalla macchina nel pieno di una di queste anomalie: forse l'obiettivo di queste avventure al volante è recuperare risorse da riportare alla base nel nostro capiente bagagliaio.

L'atmosfera è chiara fin da subito: il mondo in cui ci ritroveremo è in rovina . Le case abbandonate e le macchine ricoperte di vegetazione ci dicono che da tempo la società è collassata e noi vestiremo i panni di uno degli ultimi sopravvissuti. Vediamo una stazione di servizio trasformata in una base sicura che gli sviluppatori hanno detto essere "il nostro hub dove potenziare l'equipaggiamento".

Cosa dicono gli sviluppatori

L'ambientazione oscura di Pacific Drive

Alex Dracott, fondatore e direttore creativo di Ironwood Studios, ha raccontato cosa ha ispirato la creazione di Pacific Drive. "Amiamo le storie di fantascienza strane e le avventure di viaggio on the road. Siamo anche sempre stati incuriositi dai mondi oscuri e misteriosi come quelli dei giochi alla S.T.A.L.K.E.R. o dei libri come Annientamento. In Pacific Drive, siamo stati in grado di unire queste passioni creando un'avventura che vi porterà nel cuore del Pacifico nord-occidentale a bordo di una vecchia station wagon".

"Quest'auto, nel tempo, si trasformerà nella vostra migliore amica e l'abbiamo immaginata per diventare la macchina sci-fi anni '80 dei vostri sogni. Il team di Ironwood ha lavorato con passione per trasformare quell'idea in realtà. Dopo tre anni di lavoro, non potremmo essere più entusiasti di condividere Pacific Drive e siamo entusiasti di lavorare con PlayStation per farlo".