PlayStation Now, novembre 2021

PlayStation Now si aggiorna a novembre 2021 con l'introduzione di quattro nuovi giochi nel catalogo della piattaforma streaming di Sony. Il piatto forte è rappresentato stavolta da Mafia: Definitive Edition, ottimo remake dell'iconico action del 2002 che ci porta nella città di New Heaven, sconvolta dalla criminalità e dalle ingiustizie. La line-up di questo mese vede inoltre la presenza del classico gioco di ruolo giapponese Final Fantasy IX, dell'affascinante platform in stile hardcore Celeste e dell'originale e coloratissimo simulatore di consegne Totally Reliable Delivery Service. Titoli che, come certamente saprete, è possibile utilizzare in streaming, in maniera dunque istantanea e senza tempi d'attesa, oppure scaricare e installare laddove si possieda una PS5 o una PlayStation 4, come normali prodotti in formato digitale.

Mafia: Definitive Edition Mafia: Definitive Edition, Tommy Angelo con un fucile in mano Lost Heaven, 1938: l'ex tassista Tommy Angelo si rivolge a un poliziotto per ottenere protezione in cambio della sua testimonianza circa i numerosi crimini commessi dalla famiglia mafiosa Salieri, di cui finora ha fatto parte. Inizia così la campagna di Mafia: Definitive Edition, che fra vari flashback racconta l'ascesa del protagonista nel mondo della malavita fra rapine, estorsioni, sabotaggi e sanguinosi regolamenti di conti. Disponibile su PlayStation Now a tempo limitato, fino al 22 febbraio 2022, il gioco è stato completamente ridisegnato sul piano tecnico e migliorato sul fronte del gameplay, consegnandoci un'ambientazione molto più dettagliata e affascinante, ma soprattutto personaggi espressivi e ben caratterizzati, capaci di supportare al meglio una trama avvincente fino all'ultimo. La progressione fra le varie missioni è di tipo lineare e la libertà che il mondo di gioco sembra concederci è solo illusoria, ma nonostante ciò le varie sequenze sanno regalare emozioni, le sezioni di guida funzionano bene e il sistema di combattimento, lo stesso che abbiamo descritto nella recensione di Mafia 3, integra in maniera più che adeguata il resto delle meccaniche. Insomma, il risultato finale è un remake imperdibile per i nostalgici dell'originale Mafia, che riesce a rendere il gioco più moderno sotto tutti i punti di vista pur dovendo cedere il passo a una struttura che chiaramente non poteva essere cambiata e che, dopo tanti anni, mostra i propri limiti. Ulteriori dettagli nella recensione di Mafia: Definitive Edition.

Final Fantasy IX Final Fantasy IX, il protagonista Gidan Considerato da molti come il migliore fra i capitoli classici della serie Square Enix, pubblicato originariamente nel 2000 sulla prima PlayStation, Final Fantasy IX offre anche agli abbonati a PS Now la possibilità di recuperare un'esperienza JRPG per tanti versi fondamentale, a metà fra le ambientazioni medievaleggianti degli esordi e lo stile adottato successivamente. Protagonista dell'avventura è Gidan, un giovane ladruncolo che un giorno decide di rapire la principessa Garnet nel mezzo di uno spettacolo teatrale ma scopre che la ragazza era decisamente felice di lasciare gli obblighi del regno. I due si ritrovano così coinvolti in un viaggio che li vedrà esplorare svariate zone del mondo di Gaia, scoprendone i segreti, i conflitti e l'immancabile minaccia che si muove nell'ombra. Final Fantasy IX, una sequenza di combattimento L'episodio preferito da Hironobu Sakaguchi, padre della serie, Final Fantasy IX per PS4 può contare sulla meravigliosa colonna sonora composta da Nobuo Uematsu ma si porta dietro i limiti di un'opera di rimasterizzazione un po' troppo sbrigativa e svogliata, che lascia al suo posto tutte le imprecisioni, i glitch e le soluzioni raffazzonate di vent'anni fa. Il risultato finale è dunque l'inevitabile connubio fra un'opera che ai suoi tempi era grandiosa e le storture di una riedizione tecnicamente modesta, che non si prende la briga di sistemare i problemi originali di questo capitolo ma quantomeno aggiunge un set di booster per rendere la vita più facile a chi non ha troppo tempo da dedicare a un sistema di progressione per forza di cose datato. Tutti i dettagli nella recensione di Final Fantasy IX.

Celeste Celeste, uno dei livelli della campagna Celeste, il gioiellino indie di Matt Makes Games, debutta questo mese nel catalogo di PlayStation Now a tempo indefinito, portandosi dietro il suo carico di azione piattaformica di stampo hardcore, una gradevolissima grafica in pixel art e il fascino delle ambientazioni alpine, che ci troveremo a esplorare nei panni della giovane ma scaltra Madeline. Dotato di un level design raffinato nella sua spietatezza, il gioco alterna percorsi sempre più tortuosi, pieni di baratri e trappole mortali, chiedendoci di saltare da un parte all'altra e di aggrapparci alle sporgenze grazie a un sistema di controllo molto intuitivo e preciso, che riesce a supportarci efficacemente durante l'esperienza. Tutti i dettagli nella recensione di Celeste.