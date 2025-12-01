Il PS Store dà il via alle "Offerte di fine anno" in occasione del Cyber Monday

In totale ci sono oltre 4400 prodotti in promozione , tra giochi completi, bundle, DLC e non solo.

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibili nuove offerte per il PlayStation Store . Si tratta delle " Offerte di fine anno ", note anche come le promozioni del Cyber Monday.

Le Offerte di fine anno del PlayStation Store

Ovviamente una lista così lunga di videogiochi fa sì che siano inclusi prodotti di ogni tipo. Per chi cerca i grandi AAA a prezzi più accessibili, può trovare nomi di grande peso come Assassin's Creed Shadows (nella versione Digital Deluxe Edition) al -50%, ovvero 49,99€ invece di 99,99€, oppure come EA Sports FC 26 Ultimate Edition, sempre al -50% cioè a 54,99€ invece di 109,99€.

La prima schermata del PS Store per le Offerte di fine anno

Se cercate qualcosa a più buon mercato, potete trovare Grounded di Microsoft a 19,99€ (-50%), ma anche l'intera trilogia dei più recenti Tomb Raider, che costano 9,99€ (in pratica, tre euro e poco più l'uno) invece di 49,99€. Potete anche trovare The Alters a 22,74€ (se siete abbonati a PS Plus, che garantisce uno sconto aggiuntivo).

Potete trovare tutti gli sconti a questo indirizzo: suggeriamo di usare la funzione di ordinamento oppure di cercare direttamente i giochi che vi interessano. Se avete curato una corposa Lista dei desideri, potete rapidamente controllare tramite essa cosa è in sconto e cosa no.

In chiusura, vi segnaliamo che il PS Blog apre le votazioni ai migliori giochi del 2025: pensate di sapere già chi vincerà?