Resident Evil Village: video confronto della demo PS5, PS4/Pro da Digital Foundry

Digital Foundry ha rilasciato un nuovo video confronto dedicato alla prima versione della seconda demo di Resident Evil Village, nel quale ci mostra le differenze tra PS5, PlayStation 4 Pro e PS4 base. Ecco cosa abbiamo scoperto grazie alla loro analisi tecnica.

Prima di tutto, Digital Foundry spiega che la demo di Resident Evil Village che abbiamo avuto modo di provare è talmente piccola che l'analisi non è stata complessa, pur vero che vi sono tre diverse piattaforme e varie modalità grafiche attivabili. Nel caso di PS5, ci viene confermato che il gioco è mostrato a 4K, ma tramite cheackeboarding, il quale produce qualche minimo artefatto grafico sul fogliame e sui capelli, ma si tratta di difetti quasi impossibili da notare durante il gioco.

Senza ray tracing, PS5 riesce a tenere i 4K suddetti a 60 FPS senza problemi in Resident Evil Village. Con il ray tracing attivo, invece, ci sono alcuni singoli cali all'interno del range dei 50+ frame per secondo, ma si tratta di un risultato migliore rispetto a 45 FPS menzionati da Capcom. Probabilmente la compagnia ha preferito indicare pubblicamente il risultato peggiore che il gioco potrebbe presentare in certe situazioni, probabilmente in aree di gioco che ancora non abbiamo modo di provare.

Digital Foundry afferma però che il ray tracing di Resident Evil Village non è di alta qualità, quindi il giocatore potrebbe anche decidere di non attivarlo per assicurarsi un frame rate perfetto. Il ray tracing offre infatti riflessi a bassa risoluzione e un'illuminazione globale migliore, oltre a un po' più di fumo nelle sequenze legate al fuoco. La sensazione, però, è che il ray tracing sia giusto un bonus all'interno di un prodotto che è intrinsecamente cross-gen.

Parliamo però della versione PS4 Pro di Resident Evil Village. Ovviamente non c'è ray tracing, ma ci sono modalità per dare priorità alle performance o alla qualità. Quest'ultima propone una risoluzione 2160p tramite checkerboard, ma di qualità inferiore rispetto a quella PS5, con un frame rate che balla tra i 30 e i 40 FPS. Digital Foundry suggerisce di attivare la modalità prestazioni per i 1080p e 60 FPS. Su PS4 base, invece, Resident Evil Village si assesta sui 900p con frame rate sbloccato, che si muove tra i 40 e i 60 FPS.

Infine, i segnaliamo le ultime novità per Resident Evil Re:Verse: data e ora della terza beta svelate da Capcom.