Resident Evil Village: video di gameplay svela nuovi dettagli su The Mercenaries

Resident Evil Village sarà presto disponibile. Il nuovo gioco horror di Capcom proporrà, ovviamente, una modalità single player narrativa, di cui abbiamo avuto modo di vedere alcuni frammenti grazie alle demo Villaggio e Castello. L'opera, però, includerà anche una modalità multigiocatore (Re:Verse) e una modalità extra chiamata The Mercenaries. Ora, abbiamo modo di vedere nuovi dettagli su questa modalità in un video di gameplay pubblicato da IGN USA.

The Mercenaries è una modalità extra di Resident Evil Village, come detto, e non sarà possibile giocarla fino a quando non si avrà finito la campagna narrativa. Si tratta di una modalità arcade nella quale il giocatore deve sconfiggere ondate di nemici all'interno di arene. Ogni eliminazione dona tempo aggiuntivo e punti. È possibile ottenere tempo extra anche tramite una serie di sfere arancione.

The Mercenaries, modalità extra di Resident Evil Village

Nel video abbiamo modo di vedere uno stage basato sul Villaggio. Le prime aree sono abbastanza semplici e lineari, ma le ultime diventano più complesse con nemici anche sui muri e sui tetti. Il giocatore deve quindi adattarsi alle molteplici minacce, mentre cerca di eliminare gli avversari velocemente per massimizzare il proprio punteggio. All'interno di The Mercenaries di Resident Evil Village sarà possibile trovare anche il negozio del Duca, utile per acquisire armi, potenziamenti, munizioni e consumabili. Nel corso della partita è possibile ottenere varie abilità, come ad esempio la possibilità di muoversi rapidamente mentre si impugna un coltello e fare più danni.

Resident Evil Village sembra quindi un pacchetto completo con molte modalità. Vi ricordiamo che la data di uscita è il 7 maggio 2021 su PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Una demo per tutte le piattaforme sarà disponibile il primo maggio: qui tutti i dettagli.