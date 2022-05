Rivisitando Monkey Island, dalle scimmie a tre teste all’insulto finale

Nel profondo dei Caraibi, l'isola di Melee. Una frase apparentemente ordinaria, ma che per tanti riporta a una serie di ricordi infiniti, che risuonano come echi lungo gli spogli corridoi di una giovinezza passata. Sarebbe inutile negare che, tra i tanti videogiochi usciti negli anni 90, i titoli Lucasarts hanno sempre trovato una potente nicchia di appassionati, per quanto - magari - siano titoli che non si sono mai imposti al "grande pubblico". Questo è sicuramente vero per l'Italia, già nel decennio precedente, giochi come Maniac Mansion e Zak McKracken avevano trovato tanti pronti ad accoglierli favorevolmente. Certo, uno dei motivi fu sicuramente l'ottima qualità media dei prodotti Lucasfilm/Lucasarts, ma c'è altro? Considerando quanto, ancora oggi, sia facile trovare appassionati nel nostro paese della saga, farebbe pensare come siamo stati pronti da subito a recepire con gioia le avventure dei pirati fantasma, scimmie a tre teste e polli di gomma con una carrucola in mezzo. Ci possiamo, pacificamente, definire un pubblico particolarmente legato al genere delle "punta e clicca"? Sembrerebbe così secondo John Holder, fu presidente di Leader, tra i maggiori publisher di videogiochi degli anni '90. "Il pubblico italiano è sempre stato composto da grandi appassionati, non c'era, almeno all'epoca, un mercato di 'casual'" commenta Holder. "I giochi caratterizzati dalle componenti di avventura e con una storia dalle forti vene umoristiche, erano recepiti sempre molto bene." Eppure, la nostalgia nei confronti di una saga come quella di Monkey Island non è poi così facile da interpretare per chi, magari, non ha mai giocato a nessuno dei titoli in questione. Cos'hanno, poi, di tanto speciale le avventure di Guybrush, LeChuck ed Elaine? Provando a dare una risposta, si tratta di un piccolo universo fantastico creato con cura e passione da, all'epoca, giovani scrittori influenzati da storie di pirati e alcune esperienze ai parchi giochi. L'originalità e la creatività che ha caratterizzato il disegno dei personaggi e alcuni degli enigmi, risultano difficilmente ritrovabili in altri titoli, anche nelle avventure pubblicate nel medesimo periodo. Anzi, per alcuni dei fan sono qualità rare perfino nei successivi titoli Lucasarts. Quindi, la domanda sorge spontanea: si tratta di una serie di valore eguale in tutte le sue parti o c'è qualche scimmia, pardon pecora, nera?

Il Segreto di Monkey Island Il discorso è complesso, per cui penso valga la pena partire da un'affermazione pacifica: i primi due titoli della serie sono considerati essenziali da tutti gli appassionati. Magari c'è chi preferisce il secondo al primo o viceversa, ma il fatto che siano entrambi stati supervisionati dell'originario creatore, Ron Gilbert, mette tutti d'accordo. In "Il Segreto di Monkey Island" seguiamo l'arco narrativo dell'apprendista pirata Guybrush Threepwood, il suo incontro con l'acerrimo nemico LeChuck e l'innamoramento con la figlia del governatore di Melee Island, Elaine Marley. Nel secondo titolo, infatti, "LeChuck's Revenge" troviamo un Guybrush maturo, nonché più arrogante e "maleducato". Lo stesso sarà chiaramente fonte d'ispirazione per altrettanti ragazzacci del punta e clicca come Simon the Sorcerer. Nei giochi, il team mette a frutto quanto imparato nelle avventure precedenti, con una significativa novità di design: d'ora in poi, nelle avventure Lucasarts sarà impossibile morire. O meglio, la morte non sarà un evento che costringerà il giocatore a buttare al secchio ore di gioco. Non è infatti un caso che proprio il primo titolo contenga diverse frecciatine ai concorrenti Sierra Entertainment, che manterranno l'idea della morte nelle avventure grafiche ben oltre la metà degli anni '90. Certo, Guybrush può morire se lasciato sott'acqua più di dieci minuti, ma considerando come - post mortem - i bottoni si trasformino in "ordina hint book", l'intento sarcastico è fin troppo evidente. Il sistema musicale interattivo iMUSE sarà un'altra freccia all'arco, debuttata in LeChuck's Revenge: una colonna sonora che segue il giocatore in ogni luogo, adattandosi e cambiando a seconda delle situazioni e del tono delle scene. Monkey Island Le prime magagne nella serie iniziano con il finale di Revenge, dove - spoiler alert - sembra che l'intera trama fosse semplicemente il sogno di un ragazzino perso al luna park. O... no? A quanto pare, l'idea originale di Gilbert era proprio quella, già per il primo titolo: fu poi Tim Schafer a convincerlo a cambiare direzione. Il team quindi, all'ultimo momento, indeciso su come concludere, decise di ripescare quell'idea originale per Secret of Monkey Island, lasciando - intelligentemente - la porta aperta per altri seguiti. D'altronde, lo stesso Gilbert era andato via poco prima della fine dello sviluppo di Revenge e il team doveva, in qualche modo, inventarsi qualcosa per mettere la parola fine. Per quanto si sprechino le teorie su quale sia davvero il significato dell'enigmatico finale, che personalmente ho sempre adorato, affermiamo un'altra certezza: dopo l'uscita di Gilbert dalla Lucasarts, i fan iniziano a dividersi.