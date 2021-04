Skate City, trailer del pre-order per Nintendo Switch

In previsione dell'uscita del 6 maggio 2021, Agens e Room 8 hanno pubblicato un nuovo trailer di Skate City per Nintendo Switch. In questo trailer gli sviluppatori ci informano che è possibile prenotare il gioco con un sostanzioso sconto sul prezzo di copertina.

Fino al 13 maggio, infatti, sarà possibile comprare Skate City a 8,99 euro contro i 12,99 euro del prezzo ufficiale. Si tratta del 31% di sconto.

Come è facile intuire dal titolo, in Skate City dovremo attraversare alcune delle città più famose al mondo a bordo del nostro skate. Combinando trick, rotazione e salti, dovremo esplorare le strade di Los Angeles, Oslo e Barcellona al ritmo di sonorità lo-fi.

Ovviamente ci sarà la possibilità di personalizzare il proprio avatar, oltre che di modificare la tavola con ruote e decorazioni differenti. Nella recensione di Skate City potrete scoprire come è il gioco in formato mobile. Dopo che sarà uscito su Nintendo Switch, Skate City arriverà anche su PC, attraverso l'Epic Games Store, Xbox e PlayStation.