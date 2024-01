Solium Infernum è uno strategico 4X pieno di tradimenti e tradizioni

Normalmente quando si parla di strategici 4X a turni viene subito in mente Civilization o altri titoli simili che, pur con molte differenze, seguono lo stesso concetto di gioco fondamentale: partire da zero per riuscire a espandersi il più possibile, crescendo militarmente, economicamente e scientificamente. Solium Infernum di Cryptic Comet, quello del 2009, seguiva solo apparentemente lo stesso principio, ma provava a dire qualcosa di molto diverso. Era un gioco a suo modo aspro, attualmente difficile da giocare, visto che fu sviluppato usando Macromedia Director (strumento di sviluppo sparito da anni), aveva un'interfaccia complicatissima, che richiedeva un'enorme motivazione per essere digerita ed era sconosciuto al di fuori della sua comunità di "iniziati". Era però anche un titolo profondissimo e originale, tanto che quelli che lo hanno giocato si spingono spesso a definirlo come uno dei migliori strategici di sempre. Quindi non preoccupatevi se non ne avete mai sentito parlare, perché non siete i soli. Gli sviluppatori di League of Geeks stessi non ne sapevano niente, almeno fino a che non lo hanno provato e ne sono rimasti folgorati. È stato amore a prima vista, tanto che hanno deciso di realizzarne un remake completo, naturalmente con il consenso dell'autore, rinnovandolo graficamente e nell'interfaccia, resa più accessibile, ma mantenendo lo stesso spirito dell'originale, nonché tutti quegli elementi che lo rendevano così appassionante e totalizzante. Incuriositi dal progetto, abbiamo provato il nuovo Solium Infernum per qualche ora insieme al team di sviluppo, scoprendoci completamente coinvolti nel gioco.

Guerra tra arcidemoni Gli arcidemoni sono tutti diversi tra di loro Solium Infernum parla di a guerra spietata tra arcidiavoli per diventare i nuovi signori dell'inferno. Nonostante la presenza di una campagna per giocatore singolo, dà il meglio di sé nel multiplayer asincrono, la modalità che ci è stata fatta provare e che farà parte della versione test disponibile da oggi per tutti tramite la loro pagina Steam. Ogni turno tutti i giocatori agiscono contemporaneamente, ordinando alcune azioni, come il movimento delle truppe, l'esecuzione di un rituale, l'acquisto di nuove unità dal bazar, la richiesta di un tributo e molte altre ancora. Il numero di ordini impartibile è limitato e uguale per tutti (due di base), che non possono vedere le mosse degli altri, se non al momento della risoluzione del turno. Quando si è soddisfatti delle proprie scelte, si inviano le mosse e si sta a guardare cosa succede. Il primo a muoversi è il reggente, che cambia di turno in turno e detta automaticamente l'ordine delle mosse. Finito un turno, si danno nuovamente degli ordini, fino ad arrivare alla conclusione della partita, che può durare anche più giorni (dipende dalle impostazioni). Naturalmente giocando in single player e online in partite dal vivo i tempi sono più brevi (si parla comunque di ore). Come immaginerete, è possibile condurre più partite asincrone differenti, ognuna con le sue impostazioni. Vince chi prende il controllo di più punti di potere o elimina gli altri dalla mappa.

Un gioco raffinato In Solium Infernum ci sono anche manufatti magici da trovare ed equipaggiare Solium Infernum sembra essere un gioco davvero raffinato nelle sue dinamiche strategiche, nonché uno dei pochi 4X in cui la diplomazia abbia davvero senso, tanto da risultare centrale per l'esperienza. L'inferno ha delle regole tutte sue e, nonostante gli arcidemoni siano delle creature spietate e votate alla distruzione reciproca, devono attenersi a quanto stabilito dalle tradizioni. Ad esempio non possono attaccare un avversario se non hanno un motivo valido per farlo (il classico casus belli, qui chiamato Vendetta), motivo che occorre creare nel corso della partita tramite la diplomazia e altre azioni, che prevede non solo le classiche richieste di risorse, ma anche la possibilità di offendere, proporre alleanze e quant'alto. C'è anche la possibilità di inviare messaggi diretti agli altri giocatori (il fattore umano non va mai sottovalutato). In realtà la guerra va condotta su più fronti e il giocatore si trova costantemente a dover fare delle scelte per affinare la sua strategia. Lo stesso movimento delle truppe è funzionale all'obiettivo che si sta perseguendo. Il titolo di League of Geeks non è il classico 4X in cui si costruiscono nuove città per espandersi. Qui si dispone di una sola roccaforte e l'unico modo per ampliare il territorio è conquistare nuove caselle mandandoci sopra delle truppe. Farlo non ha il solo scopo di allargarsi, ma anche uno più specifico: limitare i movimenti degli avversari, magari precludendogli un punto di potere o la possibilità di raggiungere una certa zona della mappa. Si tratta di un modo subdolo con cui si può ad esempio costringere qualcuno a dichiararci guerra, nel caso non lo si voglia fare direttamente.

Complesso e sfaccettato Il combattimento è uno dei tanti aspetti del gioco Ora, è davvero complesso rendere conto di tutti i sistemi che compongono Solium Infernum e di come si rapportano tra di loro. Come avrete capito si tratta di un prodotto davvero molto elaborato, che non pretendiamo di aver esaurito con poche ore di gioco. I fattori da considerare sono davvero moltissimi. Ad esempio mentre si fa attenzione alle mosse degli avversari, bisogna fare in modo di ottenere la fiducia del conclave seguendo degli obiettivi specifici, oppure si può curare l'economia, trovando fonti per rifornirsi delle quattro risorse necessarie per acquisire nuove unità e i cosiddetti pretoriani tramite aste (più giocatori possono fare offerte per le stesse unità), con questi ultimi che sono sostanzialmente degli eroi che possono essere aggiunti alle truppe per potenziarle. Le risorse servono anche per sbloccare nuove abilità e compiere altre azioni, quindi vanno gestite con una certa accortezza. In tutto questo c'è anche il sistema di combattimento a tenere banco, con le sue tre fasi: gli scontri si svolgono in automatico e si risolvono in base ai valori di attacco dalla distanza, attacco corpo a corpo e infernal delle unità. Vince chi ha i valori più alti, anche se in molti casi ci vuole più di un turno per concludere una battaglia (in particolare per la conquista dei punti di potere). Le abilità di Solium Infernum costano risorse Dovendo trarre delle conclusioni provvisorie da quanto abbiamo avuto modo di provare, diremmo che Solium Infernum non è un gioco per tutti, ma solo per gli strateghi più appassionati. Il che non è un male, ma anzi ha consentito agli sviluppatori di evitare soluzioni di compromesso. È un titolo dalle possibilità enormi, che consente al giocatore di sperimentare strategie uniche in base all'arcidemone selezionato e allo svolgimento della partita. In ultima istanza si gioca in modo davvero diverso dagli altri 4X, perché richiede una pianificazione più a lungo temine e una maggiore capacità di adattarsi alle situazioni, anche in virtù dello scarso numero di ordini impartibili ogni turno che obbliga a fare delle scelte ponderate. A questo punto non vediamo l'ora di testarlo con altri giocatori, in modo da scoprirne le vere potenzialità.

Solium Infernum potrebbe essere una grossa sorpresa per il mondo dei 4X, oppure semplicemente uno di quei giochi capaci di mostrare che il genere ha ancora molto da dire, se non ci si limita a copiare i titoli di maggior successo. Quindi, se siete appassionati di strategia, dategli una possibilità, perché non ve ne pentirete. Magari farete come noi e lo avvierete in finestra per portare avanti le partite asincrone durante le pause.