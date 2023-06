Station to Station, il provato di un gestionale semplice e rilassante in voxel

C'è qualcosa di sereno nei treni. Questo mastodontici e spesso non particolarmente silenziosi blocchi di metallo che corrono con furia da stazione a stazione non dovrebbero a primo avviso donare grande tranquillità, eppure è così. Difficile dire perché per molte persone (noi compresi) i treni - se visti da lontano più che altro - riescono a essere una fonte di pace, ma una cosa è certa: il mondo dei videogiochi lo sa bene e più di una volta ha creato videogiochi ad essi legati. Un esempio è Station to Station, un semplice, rilassante e visivamente piacevole gioco ferroviario nel quale dobbiamo portare vita all'interno di regioni rurali dismesse. Ripresentato durante il Wholesome Games Direct del 10 giugno, Station to Station è disponibile su Steam in formato demo. Non ci siamo quindi fatti sfuggire la possibilità di salire in carrozza e vedere cosa ha da offrire questo piccolo gioco "gestionale-puzzle-relax". Per tutti i dettagli, continuate a leggere il nostro provato di Station to Station.

Vita e rotaie In Station to Station tutto ruota attorno alle stazioni, non vi stupirà Station to Station si divide in livelli e ci chiede di volta in volta di collegare tutti gli edifici presenti in una piccola regione. Il completamento di ogni zona si divide in fasi, con una parte di edifici già presenti e altri che vengono sbloccati man mano che posizioniamo le rotaie. Di base, l'unica cosa che possiamo fare è creare con un semplice clic una stazione, che va messa a fianco di ogni edificio così che esso sia servito dalla linea ferroviaria. Gli edifici sono mulini, allevamenti di mucche, campi di grano, città e non solo. Ogni tipologia genera e/o richiede certi prodotti: il mulino per fare la farina ha bisogno del grano dei campi e la farina a propria volta servirà per fare il pane che è uno dei cibi della città. Posizionando rotaie permettiamo quindi il transito delle merci e soddisfiamo le necessità di ogni edificio. Ovviamente tutto ha un costo, che sia una nuova stazione o una rotaia, ma ogni linea ferroviaria che causa il transito di merci genera a propria volta denaro che ci mantiene a galla. Ci sono anche dei biglietti da spendere in modo saggio per ottenere sconti sulla successiva costruzione di rotaie o ponti, oppure per massimizzare i guadagni della prossima linea di treni merci. Station to Station non è un gestionale complesso, sia chiaro, visto che è quasi impossibile - almeno nella demo - terminare il denaro a disposizione e dover ricominciare. Si tratta di un titolo semplice che vuole farci rilassare, ma cerca comunque di soddisfare anche chi vuole un minimo di sfida inserendo degli obiettivi secondari che obbligano a ragionare e non giocare solo per il gusto di vedere i treni girare per la mappa. Le missioni sono del tipo "Finisci il livello con almeno 500 dollari avanzati" oppure "Posiziona una linea ferroviaria che in un colpo collega quattro prodotti diversi". Si tratta di compiti non obbligatori e non complessi, ma - sommati all'uso dei biglietti sconto sopra citati - sono in grado di spingerci a giocare con più attenzione e trasformano ogni livello in una sorta di piccolo puzzle.

Biomi e voxel Nella demo abbiamo visto solo un bioma, ma Station to Station ne proporrà vari La demo di Station to Station è molto breve. Propone unicamente tre livelli, di cui il primo è un puro tutorial senza alcun obiettivo secondario. Difficile dire quindi cosa possiamo aspettarci andando avanti e quale sarà il livello della varietà, ma gli sviluppatori promettono vari biomi con regole uniche, quindi siamo fiduciosi. Ciò che possiamo dire già ora è che è la grafica voxel è veramente ottima, soprattutto grazie a un sapiente uso della luce. Il mondo di gioco è denso di dettagli con i suoi campi di grano dorati, le mucche che pascolano e i camini delle città che emettono fumo. I biglietti sconto sono utili per raggiungere gli obiettivi secondari di Station to Station con più facilità Man mano che il mondo si ricolora grazie alle nostre stazioni diventa sempre più bello ed quindi un peccato che, in termini di puro gameplay, abbia molto più senso mantenere sempre la telecamera più distante possibile, così da avere una chiara visione del livello. In tal modo si perdono però tanti dettagli. Speriamo che avanzando vengano aggiunte delle meccaniche di gioco che richiedano di avvicinare la visuale. Nel frattempo, se avete intenzione di provare la demo, vi suggeriamo di fare ti tanto in tanto uno zoom per godere della grafica. Anche il design sonoro è molto buono, sia per quanto riguarda gli effetti dei treni che dell'ambiente, con i vari edifici che, se ci si avvicina, riproducono un suono distintivo che li rende ancora più reali. Di nuovo, se non si fa lo zoom si perde qualche dettaglio.

Station to Station è un piacevolissimo gioco gestionale semplificato. È pensato per chi vuole qualcosa di semplice con il quale rilassarsi ma cerca anche di soddisfare chi apprezza un minimo di sfida aggiuntiva, cosa che non possiamo non elogiare. La demo non è affatto complessa, anche nelle sue sfide secondarie, ma è solo un assaggio di un gioco completo che promette anche varietà grazie a vari biomi. Se le premesse saranno rispettate, potremmo trovarci di fronte a un gioco di qualità. Per dire di più dovremo attendere l'uscita, prevista su PC nel corso del 2023.