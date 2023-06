Final Fantasy 16: demo avvistata in uno spot alla finale di Champions League, uscita vicina?

Un altro dettaglio interessanti è emerso da uno spot pubblicitario di Final Fantasy 16, anche questo trasmesso evidentemente nel corso della finale di Champions League di ieri sera e in questo caso incentrato sulla demo del gioco, che potrebbe dunque essere in arrivo presto.

Come visibile nel tweet qui sotto, al termine di uno spot andato in onda sulla TV spagnola durante la finale di Champions League di ieri possiamo leggere "gioca alla demo ora", cosa che evidentemente è stata inserita per errore in anticipo, visto che la versione di prova di Final Fantasy 16 è stata annunciata ma non risulta ancora disponibile su PS5.



Un messaggio del genere, tuttavia, fa pensare che tutto sia praticamente pronto per il lancio della demo di Final Fantasy 16, che potrebbe dunque essere rilasciata tra poco. I sospetti maggiori, a questo punto, ricadono sull'evento celebrativo pre-lancio che è stato fissato per questa notte, durante il quale potrebbe essere lanciata anche la demo del gioco.

L'evento in questione partirà questa notte, precisamente alle ore 1:00 del mattino del 12 giugno 2023, dunque potrebbe essere l'occasione ideale per presentare e lanciare la demo di Final Fantasy 16. Come riferito in precedenza da Square Enix, la versione di prova consentirà di testare le prime due ore circa del gioco, contenendo dunque una bella porzione giocabile.

Sempre dalla serata di ieri è emerso anche un altro spot pubblicitario in stile live action, con un attore in carne e ossa a impersonare Clive, protagonista del gioco.