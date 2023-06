Final Fantasy 16: uno spot live action è stato trasmesso per la finale di Champions League

Come riportato da varie fonti e visibile nel tweet qui sotto, Square Enix e Sony hanno pubblicato uno spot pubblicitario televisivo per Final Fantasy 16 che presenta scene live action, ovvero con attori in carne ossa, andato in onda durante la finale di UEFA Champions League.

Nel corso della serata di ieri, durante la partita tra Inter e Manchester City, in alcune aree geografiche è dunque andato in scena il seguente spot pubblicitario, che prima di alcune scene di gameplay mostra un attore interpretare il protagonista Clive, alle prese con quello che sembra una sorta di demone fiammeggiante.



Al di là della qualità più o meno convincente dello spot in questione, quello che emerge è dunque la volontà evidente di spingere notevolmente sul marketing di Final Fantasy 16, che rappresenta probabilmente l'elemento principale di PS5 in questo periodo estivo, come esclusiva di peso massimo.

Per il resto, le ultime frazioni di secondo mostrano un brevissimo montaggio di scene di gameplay con la scritta "Il destino cadrà" e la data d'uscita fissata per il 22 giugno 2023, riportando anche che i preordini sono aperti per il nuovo capitolo della serie Square Enix.

Di recente, abbiamo visto un nuovo video di gameplay sulle Hunt Battle, mentre ricordiamo data, orario e scaletta dell'evento celebrativo pre-lancio che si terrà questa notte alle 1:00 del mattino.