Sonic Superstars: svelato il team che lo sviluppa, con uno dei creatori originali

Sega ha svelato il nome del team che si sta occupando dello sviluppo di Sonic Superstars: si tratta di Arzest, studio fondato da Naoto Ohshima, designer originale del celebre personaggio diventato poi l'icona di Sega.

In una recente intervista di VGC al capo del Sonic Team, Takashi Iizuka, quest'ultimo ha riferito che lo sviluppo di Sonic Superstars è stato affidato ad Arzest, riferendo che "Arzest e Ohshima-san sono al 100% gli sviluppatori del gioco", facendo dunque pensare che stiano lavorando con notevole autonomia, con il supporto di Sega.

Dalla casa madre sono infatti arrivate indicazioni sul design e alcuni altri aspetti del gioco, ma per il resto la progettazione e lo sviluppo è tutto opera di Arzest. Essendo il team di Naoto Ohshima, che ha creato Sonic come illustratore, dovrebbe garantire per una certa fedeltà al materiale originale.

D'altra parte, Ohshima in precedenza ha lavorato anche ad altri giochi Sega come Sonic CD, Sonic Adventure e altri, prima di lasciare la compagnia e fondare il suo team indipendente. Arzest è stato fondato da buona parte del team Artoon ed è autore di vari giochi per piattaforme Nintendo e mobile soprattutto come studio di supporto: ha collaborato in precedenza a Yoshi's New Island, Hey Pikmin e Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey su Nintendo 3DS oltre che a Terra Battle e Fantasian con Mistwalker per piattaforme mobile.

Iizuka ha spiegato che Sega aveva anche pensato inizialmente a Christian Whitehead e Headcannon, autori dell'ottimo Sonic Mania, ma l'accordo non è poi andato in porto, spostando il lavoro su Arzest. Per quanto riguarda la colonna sonora, il responsabile è ancora una volta Jun Senoue, un veterano dell'audio per quanto riguarda Sonic in particolare.

Sonic Superstars è stato annunciato nel corso della Summer Game Fest 2023 e abbiamo anche avuto modo di approfondirne la conoscenza con un provato pubblicato nelle ore scorse.