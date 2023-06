Diablo 4: update 1.010 e 1.09 disponibili, aggiusta problemi al negromante e altro

Blizzard ha pubblicato gli aggiornamenti 1.010 e 1.09 per Diablo 4, intesi soprattutto come interventi correttivi per aggiustare alcuni problemi che colpivano il negromante e altri aspetti del gioco, nei primi giorni dopo il lancio.

L'update 1.010 è riferito a PC, PS5 e Xbox Series X|S mentre l'aggiornamento 1.09 è dedicato a PS4 e Xbox One, ma si tratta sostanzialmente della stessa patch, che va a correggere principalmente alcuni errori e bug, in particolare i seguenti:

Sistemato un problema con il Negromante, che portava in certi casi al blocco nella schermata di selezione del personaggio

Aggiustato un problema per cui gli input dei controlli non rispondevano dopo un teletrasporto o dopo essere usciti da un dungeon

Sistemato un problema grafico per cui alcune texture nere lampeggiavano dopo aver effettuato un teletrasporto presso alcuni villaggi

Nelle note ufficiali di Blizzard vengono riportati principalmente questi tre punti come correzioni effettuate per entrambi gli aggiornamenti su tutte le piattaforme. Nel frattempo, abbiamo visto che Diablo 4 sta stabilendo nuovi record di giocatori contemporanei ogni giorno, ed è stata inoltre svelata qual è la classe di personaggi più utilizzata dai giocatori.