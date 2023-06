Super Mario Bros. Il Film 2: i lavori sono in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori

Chris Pratt, autore e doppiatore di Mario nel nuovo film cinematografico, ha parlato di recente in un'intervista di Super Mario Bros. Il Film 2, o come si chiamerà il seguito della pellicola in quesitone, spiegando che i lavori sono attualmente in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori a Hollywood, anche se la questione non è stata riferita così chiaramente dall'attore.

Parlando di "quello che verrà in seguito" e facendo chiaro riferimento a un seguito per Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt ha fatto capire che il progetto è già avviato, ma i lavori effettivi sono al momento bloccati. "Siamo in mezzo a uno sciopero degli sceneggiatori", ha riferito Pratt, "Dunque un po' tutto è stato messo in pausa per giuste ragioni", ha spiegato nella sua intervista pubblicata da Entertainment Tonight.

"Supporto davvero la WGA e i nostri autori", ha proseguito Pratt, "Quando le negoziazioni saranno completate, e gli sceneggiatori si sentiranno di poter andare avanti, allora sarà il momento di parlare di quello che verrà in seguito".

L'attore si è detto anche estremamente grato per il supporto dimostrato, riferendo anche che non si sarebbe aspettato un successo del genere: "Voglio dire, mi aspettavo che sarebbe piaciuto molto vista anche l'aspettativa di un certo tipo di pubblico, ma alla fine si è rivelato un film veramente per tutte le generazioni in tutto il mondo, la gente lo ama".

Lo scorso gennaio, Super Mario Bros. Il Film ha superato Frozen ed è diventato il secondo film animato di maggior successo.