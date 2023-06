Xbox Games Showcase 2023 è oggi: seguitelo in diretta con noi su Twitch nella maratona live!

Oggi è il giorno dell'Xbox Games Showcase 2023, ovvero il maggiore evento per quanto riguarda il mondo Xbox ma che si prospetta essere anche uno dei più grandi in assoluto per quest'anno, considerando la durata e i possibili contenuti, dunque vi ricordiamo di seguirlo in diretta con noi su Twitch nel giorno 4 della Multiplayer.it Summer of Games!

L'Xbox Games Showcase è ovviamente la portata principale della giornata, ma non è l'unica, visto che il programma è comunque pieno e quella prevista per oggi, 11 giugno 2023, è un'altra vera e propria maratona live su Twitch in questa quarta giornata di Multiplayer.it Summer of Games.

Vediamo dunque il programma dei contenuti previsti in trasmissione, ricordando che in studio ci saranno ancora una volta Pierpaolo, Alessio, Giordana e Aligi e che Vincenzo e Francesco si collegheranno in diretta da Los Angeles, dove seguono gli eventi da vicino.

Si parte sul canale Twitch di Multiplayer.it alle ore 15:00, con una sfida redazionale sulle aspettative per la conferenza Xbox di oggi, a partire anche dalle tante voci di corridoio che sono emerse in questi giorni. Sappiamo già che Starfield sarà presente con un Direct dedicato subito dopo la parte principale dell'Xbox Games Showcase, mentre è quasi scontata la presenza di Forza Motorsport, che dovrebbe essere quasi in dirittura d'arrivo.

Sono emerse voci insistenti sulla presenza di Fable, alcuni parlano di Avowed e anche di Hellblade 2, mentre Atlus si è già fatta sfuggire Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, che potevano essere due delle maggiori sorprese previste all'evento.

La diretta sull'Xbox Games Showcase vero e proprio partirà alle ore 19:00, con la conferenza che verrà seguita live e commentata in tutti i suoi 90 minuti di durata, con il keynote dedicato a Starfield subito a seguire, quest'ultimo della durata di circa 20 minuti.

In seguito, a partire dalle ore 22:00, seguiremo anche il PC Gaming Show 2023, che sembra essere un'altra conferenza davvero ricca di informazioni, presentazioni e novità visto che si parla di decine di giochi presenti, dunque anche oggi faremo nottata.

Sulle nostre pagine trovate anche il calendario completo con tutti gli altri appuntamenti di questa ricca estate videoludica. Seguiremo tutti gli eventi in diretta su Twitch e sulle nostre pagine troverete la copertura completa, tra notizie, speciali e approfondimenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video! Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al nostro gruppo Telegram.