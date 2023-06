NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB potrebbe uscire prima del previsto

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma secondo alcuni insider del settore sembra che NVIDIA abbia intenzione di lanciare la GeForce RTX 4060 da 8 GB prima del previsto, con l'arrivo che potrebbe essere fissato per questo mese, ovvero giugno 2023, invece di luglio.

Sebbene una tempistica precisa non fosse ancora stata comunicata, NVIDIA GeForce RTX 4060 con memoria video da 8 GB era prevista per luglio 2023, ma la compagnia potrebbe aver decido di anticiparne il lancio, separandola così dall'arrivo della variante Ti, che resta fissato per luglio 2023.



L'idea iniziale era dunque un lancio affiancato di entrambi i modelli, ma sembra che la versione ridotta sia prevista con un mese circa di anticipo. Per il resto, l'RTX 4060 Ti con memoria da 16 GB resta invece prevista per luglio 2023.

Secondo quanto riferito da MEGAsizeGPU su Twitter, considerato una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda i leak sull'arrivo delle schede video sul mercato, la finestra di lancio prevista per la 4060 non-Ti sarebbe a questo punto la fine del mese, dunque si tratterebbe comunque di uno spostamento di qualche settimana.

L'RTX 4060 da 8 GB si pone chiaramente a un livello più basso rispetto alle altre schede della stessa famiglia, ma dovrebbe essere commercializzata a un prezzo relativamente basso. Secondo quanto riferito, quello americano dovrebbe ammontare sui 299 dollari, ovvero più basso di quello che è stato il prezzo di lancio dell'RTX 3060, anche se quest'ultima ha sempre avuto il prezzo effettivo fortemente condizionato dalla scarsità di scorte sul mercato, dunque a un costo sempre molto più alto di quanto era previsto.

Il mese scorso abbiamo pubblicato una recensione per NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, definendola una GPU che punta al 1080p ad un prezzo abbordabile.