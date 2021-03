Tales from the Borderlands: il trailer di lancio della versione Nintendo Switch

Vediamo il trailer di lancio della versione Nintendo Switch di Tales from the Borderlands, avventura episodica di Telltale Games. Si tratta di una delle più apprezzate nel suo genere, piaciuta moltissimo sia ai fan del franchise Borderlands, sia agli avventurieri improvvisati.

Prima di lasciarvi al trailer, che si trova come da tradizione in testa alla notizia, leggiamo la descrizione ufficiale di Tales from the Borderlands:

L'amata avventura narrativa basata sulle scelte e ambientata nell'universo di Borderlands è tornata! Ambientato tra gli eventi di Borderlands 2 e Borderlands 3, Tales from the Borderlands segue due narratori poco affidabili in un'avventura nata dall'avidità ma destinata alla grandezza. Le tue scelte danno una forma unica alla storia, con tantissime conseguenze imprevedibili che spaziano dallo spassoso allo straziante.

Esplora il letale pianeta Pandora nei panni di Rhys, un aziendalista che aspira a sostituire il famigerato Jack il Bello a capo della Hyperion Corporation, e Fiona, un'astuta truffatrice in grado di tirarsi fuori dalle situazioni più spinose grazie alla sua parlantina. Quando un losco affare si complica inaspettatamente, Rhys e Fiona devono unire loro malgrado le forze per ottenere ciò che gli spetta, affrontando temibili gangster, banditi cannibali e terrificanti belve. Come guiderai le loro azioni in questa folle avventura verso la gloria di Pandora?