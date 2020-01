Tamsoft, il team dietro Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sembra una manna dal cielo per tutti quelli che aspettavano un gioco di calcio arcade divertente e immediato. Le prime partite con il gioco dedicato a Holly e Benji a tratti ci hanno davvero entusiasmato, ma sono ancora tanti i punti oscuri di una produzione annunciata assolutamente a sorpresa da Bandai Namco. Tra le poche informazioni note, però, una delle più rilevanti è senza dubbio il nome dello sviluppatore: Tamsoft .

Un nome, quello di Tamsoft, meno blasonato rispetto a quelli di altri team che collaborano con Bandai, visto che non ha certo la fama di ArcSystem o di CyberConnect2, per citarne un paio. Eppure siamo di fronte a una delle software house più longeve del panorama nipponico. Tamsoft è stata fondata il 26 giugno 1992 e da allora ha creato dozzine di videogiochi per tutte le piattaforme. Alcune esempi? I più attempati tra noi probabilmente ricordano la serie picchiaduro Battle Arena Toshinden, l'RPG Guardian's Crusade, o importanti port per PS2 come Virtua Tennis 2; dopo aver lavorato a lungo su PSP, di recente il team si è fatto notare soprattutto per le forme delle sue protagoniste femminili.



Titoli come l'horror action Onechanbara e soprattutto Senran Kagura gli hanno così fatto guadagnare una nutrita nicchia di appassionati. Ma bisogna citare anche la collaborazione con Compile Heart e Idea Factory nella creazione di alcuni spin-off della serie Hyperdimension Neptunia. Attenzione però a liquidare Tamsoft come uno studio specializzato in giochi pruriginosi: soprattutto i Senran Kagura sono dei picchiaduro a scorrimento dotati di un sistema combattimento ben congegnato, dove si prosegue seguendo la trama di storie tanto assurde quanto piacevoli. Certo, il fan service è uno dei motori principali dell'azione, ma i vestiti a brandelli e i succinti bikini rischiano di fare una pubblicità ingiusta ai circa 70 dipendenti che compongono il team nipponico.

Un team che ora, messa da parte la vena erotica, potrebbe sfruttare l'occasione per accrescere la propria popolarità tra i giocatori seguendo due strade: da una parte la pubblicazione di Hinomaruko, un nuovo action coi mech dove ritroviamo le immancabili protagoniste femminili in abiti succinti; dall'altra, lo sfruttamento di una licenza importante come quella di Captain Tsubasa, che ha tutte le potenzialità per dare vita a un franchise. E se così non fosse, ci sarà sempre una qualche attività sportiva in cui far cimentare le protagoniste di Senran Kagura.



L'uscita di Captain Tsubasa: Rise of New Champions è prevista per il 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.