TGS 2023: giochi che attendiamo di più

Tokyo Game Show 2023 è ormai dietro l'angolo e siamo pronti a tornare anche quest'anno al Makuhari Messe di Tokyo. In quella che è la fiera di videogiochi più importante dell'Asia, protagonisti saranno come sempre gli sviluppatori e i publisher giapponesi, anche se da diverso tempo l'evento ospita un buon numero di compagnie e progetti occidentali tra i suoi padiglioni (lo scorso anno abbiamo provato per la prima volta l'italianissimo Enotria, ad esempio).

L'edizione del 2023 del TGS si preannuncia poi come la più grande di sempre per numero di partecipanti: la pandemia da Covid-19 costrinse gli organizzatori a convertire la fiera in un evento esclusivamente digitale per un paio d'anni, e solo nel 2022 il Tokyo Game Show è potuto tornare al Makuhari Messe in un appuntamento di transizione, metà di persona e metà digitale. Quest'anno si riempiranno finalmente tutti i padiglioni, tra grandi publisher come Capcom, SEGA e Square Enix, aree dedicate a PlayStation e Nintendo, nuove IP e seguiti tanto attesi, ma anche giochi indie originali e stranezze che solo un posto eccentrico come il Giappone può sfornare.

Come da tradizione, su Multiplayer.it aspettatevi di trovare tutte le novità e gli approfondimenti dalla fiera, attraverso notizie, articoli e dirette della redazione, assieme ai nostri inviati a Tokyo che proveranno con mano i giochi e intervisteranno gli sviluppatori. Mentre Vincenzo vaga per Kabukicho mettendo in pratica l'esperienza accumulata con centinaia di ore su Like a Dragon, Giordana sogna di driftare tra le strade cyberpunk di Tokyo e si allena con i cabinati di Initial D in sala giochi.

Nella nostra guida al TGS 2023 trovate la lista dei giochi che saranno presenti all'evento, assieme alle conferenze più importanti della settimana. Tuttavia, come ogni anno, non mancheranno di sicuro sorprese e annunci, e quindi abbiamo deciso di raccogliere qui sotto quelli che sono i titoli che aspettiamo di più, assieme ai nostri sogni nel cassetto per quest'edizione. Sotto, nei commenti, raccontateci i vostri!