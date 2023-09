Marvel's Spider-Man 2, video confronto con il primo episodio mostra le differenze

L'ambientazione sarà più viva nel nuovo capitolo, grazie all'aumento dei passanti e delle auto nel traffico, e i problemi di pop-up riscontrati nell'originale Marvel's Spider-Man sembra siano stati risolti. Il ray tracing verrà applicato anche all'acqua, in precedenza abbellita da una semplice screen space reflection.

Ebbene, le differenze appaiono più evidenti di quanto non si pensasse inizialmente: dotato di tre modalità grafiche, tutte con ray tracing, Marvel's Spider-Man 2 può contare su di una mappa di dimensioni praticamente doppie e di una distanza visiva parecchio migliorata.

Effetti e non solo

Grazie al fatto di essere stato sviluppato appositamente per PS5, Marvel's Spider-Man 2 potrà osare di più sul fronte dell'effettistica, come dimostra anche il sistema di illuminazione migliorato sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con anche una maggiore varietà di situazioni legate alla posizione del sole.

Sia i modelli poligonali dei personaggi che le loro animazioni facciali sono stati potenziati, e questo al di là delle tante novità introdotte da Insomniac Games per quanto concerne il gameplay e la struttura di gioco.

