The Vanshee, l'anteprima di un promettente emulo di Devil May Cry

Line Games Corporation è un publisher coreano ancora poco noto ai giocatori europei: la musica però sembra possa cambiare nei prossimi mesi, visto che, alla convention LPG 2021 ha presentato alcuni progetti potenzialmente interessanti, come UNDECEMBER e Quantum Knights. The Vanshee è quello che ha maggiormente solleticato le attenzioni del pubblico occidentale, quantomeno stando all'insindacabile giudizio del numero di visualizzazioni su YouTube. Si tratta di un action/hack 'n' slash sviluppato da Pixel Cruise, semisconosciuta software house appartenente alla più settentrionale delle quattro tigri asiatiche, e il suo approdo sugli scaffali di Steam, nello stato di accesso anticipato, è previsto nel corso dell'anno.

Bell'atmosfera

La premessa è la seguente: gli alieni hanno invaso il nostro pianeta, risolvendo alla radice il problema della sovrappopolazione. Uno sparuto gruppo di guerrieri (Vanshee, appunto), combinando arti magiche e tecnologia, rappresenta l'ultimo baluardo a cui aggrapparsi per evitare l'estinzione della specie umana. Detta così la trama è davvero terribile, ma è difficile pretendere qualcosa di molto più profondo da un gioco votato all'online.

Gli sviluppatori fanno sapere di essersi avvalsi dell'Unreal Engine 4 per quanto riguarda l'apparato grafico, e di aver progettato un sistema di combattimento che esula dalle tradizionali classi. Lo stile di gioco verrà pertanto influenzato dal modo in cui si forgiano le armi e si combinano con gli elementi magici. Per le rimanenti informazioni non ci resta che affidarci alla visione del minuto e mezzo di trailer, sufficiente per farsi una chiara idea di come sia impostata la struttura di The Vanshee che "strizza l'occhio" (per usare un eufemismo) alla saga di Devil May Cry.

Oltre alla spettacolarità e alla frenesia dell'azione, il design dei nemici, prima ancora che quello dei protagonisti, ci ha piacevolmente colpito, con particolare riferimento alle loro dimensioni. A parte gli indispensabili mostriciattoli di contorno, sacrificati sull'altare della violenza per sottolineare la potenza degli attacchi, gli abomini "standard" sono mediamente molto più grandi del Vanshee; peccato solo che quello che compare nelle fasi finali del video e che dovrebbe essere un boss di fine livello, pur imponente, non restituisca la medesima sensazione di mastodonte.

Le ambientazioni invece non ci sono apparse affatto memorabili: una città in rovina, difficilmente riconducibile alla controparte reale, numerose sequenze al chiuso (tra cui un anonimo parcheggio sotterraneo e qualche anfratto ancestrale) e qualche scorcio eccessivamente bucolico considerando la devastazione portata dalla minaccia aliena sono location tipiche del manuale dello sviluppatore. Un po' di originalità in più non avrebbe affatto guastato.