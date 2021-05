EA punterà su nuove IP, giochi mobile e "contenuti generati dagli utenti"

Se vi è qualcosa di certo è che EA ha grandi ambizioni per il futuro. La compagnia ha acquistato Codemaster per espandere il suo lato "Sports" e ha acquisito anche Glu, esperti mobile per ampliare la propria produzione free to play. Ovviamente vi è molto altro in moto presso Electronic Arts, che ci svela di voler puntare su nuove IP, giochi mobile e "contenuti generati dagli utenti".

La dichiarazione arriva dal CEO di EA - Andrew Wilson - che ha parlato durante una riunione finanziaria dell'ultimo trimestre del 2021. Wilson afferma, in traduzione: "Abbiamo in produzione molteplici nuovi contenuti, inclusi nuovi franchise e nuove IP, un maggiore focus sui giochi mobile ed sulle esperienze che si dedicheranno a contenuti generati dagli utenti."

L'ultima parte è di certo quella più interessante. Per ora è impossibile sapere con certezza a che tipo di "esperienza" faccia riferimento il CEO di EA, ma una delle possibilità è The Sims 5. Dopo il successo del quarto capitolo, Electronic Arts vorrà di certo sfruttare al massimo l'IP e dare agli utenti maggiori possibilità di creazione di ambienti e mondi di gioco avrebbe senso, considerando il sempre più crescente successo di giochi creativi come Minecraft e Roblox.

Per ora, in ogni caso, è una pura speculazione. Speriamo che alla prossima conferenza di EA vi sia modo di vedere parte delle novità suggerite dal CEO durante la riunione finanziaria. Parlando di conferenze, ecco i dettagli sull'E3 2021: date, conferenze, publisher, dove guardarlo e come partecipare.