Biomutant giocato live e Multiplayer Risponde in diretta su Twitch dalle 16.00

Biomutant sarà protagonista di una diretta su Twitch oggi, a partire dalle 17.00: giocheremo il titolo prodotto da THQ Nordic in compagnia di Vincenzo Lettera ed Emanuele Gregori a poche ore dal lancio ufficiale su PC, PS4 e Xbox One, previsto per domani.

La giornata si preannuncia tuttavia densa di eventi: dalle 16.00 ritroveremo Vincenzo per il tradizionale appuntamento con il Multiplayer Risponde, la rubrica nata per rispondere a tutte le vostre domande inerenti giochi, aspetti del mondo videoludico o argomenti completamente off topic.

Anche stavolta gli spunti di discussione sono svariati: oltre al già citato lancio di Biomutant, tengono banco le vendite di Resident Evil Village su PS5 e PS4, le polemiche legate a Ratchet & Clank: Rift Apart e la probabile esclusiva PS5 di God of War 2.

Sekiro: Shadows Die Twice

Completano il calendario degli appuntamenti due ulteriori live: quella delle 14.00 dedicata a Sekiro: Shadows Die Twice, in compagnia di Alessandra Borgonovo, e quella alle 19.00 dedicata ad Apex Legends con Tommaso Valentini.

