Le demo dei videogiochi servono ancora?

Anno dopo anno il tanto amato mondo dei videogiochi continua ad evolversi. A cambiare non sono solamente i software interattivi creati dagli sviluppatori, ma anche le macchine da gioco, i modi di fruizione, metodi d'acquisto e tante altre tecnologie e servizi direttamente legati al videogioco stesso. In tutto questo processo di crescita è sopravvissuto un elemento fondamentale della storia dei videogiochi: le demo giocabili . Sebbene nell'ultimo decennio non abbiano vissuto un periodo chissà che roseo, nel futuro potrebbero attenderci novità interessanti anche su questo fronte.

Perché sono importanti

Il sistema di controllo ed interazione chiamato Dualsense di Playstation 5

Ci sembra piuttosto superfluo definire sulle nostre pagine l'essenza di un videogioco. Quello che però vogliamo sottolineare è la sua natura interattiva. Le azioni del videogiocatore all'interno del software sono fondamentali ed il modo nel quale vengono compiute da esso sono una parte importante dell'esperienza videoludica. In un film o in una serie TV il fruitore deve solamente guardare ed ascoltare l'opera per poter fruire al massimo dell'esperienza. In un videogioco invece il giocatore ha un ruolo importante ed è lui stesso colui che crea l'esperienza visiva, partendo dal banale movimento della telecamera in un gioco 3D, dalle scelte morali intraprese in un GdR o creando l'azione vera e propria in un titolo sportivo. Insomma, ci sono tanti modi con i quali ci è permesso di interagire con un videogioco ed è proprio questa parte che li rende diversi ed affascinanti rispetto ai semplici contenuti audiovisivi.

Spesso i nuovi videogiochi in arrivo vengono annunciati con un trailer, seguito tipicamente da diversi video di gameplay. Capite però che tali contenuti audiovisivi non bastano a comprendere a pieno il videogioco, infatti per questo motivo spesso vengono eseguiti i famosi hands on nei quali un giocatore prova il titolo per poi raccontare la sua esperienza con l'interazione del software. Ed è qui che entrano in gioco le demo, il punto centrale di questo nostro speciale. La risposta alla domanda posta in precedenza dovrebbe essere ormai scontata: le demo ancora oggi sono fondamentali se si vuole provare con mano l'interazione offerta dal videogioco. Anche gli sviluppatori ci tengono a questo aspetto, spesso quando si trova ancora in fase di sviluppo, in modo da raccogliere feedback e magari scovare qualche fastidioso bug sfuggito nella fase finale di ottimizzazione.

Demo di Resident Evil Village

Solamente nell'ultimo anno abbiamo visto arrivare sugli store digitali diverse demo di videogiochi molto importanti. Resident Evil Village e Monster Hunter Rise hanno addirittura avuto due demo distinte, Final Fantasy VII Remake e Dragon Quest XI tra i giochi JRPG, Project Triangle che ancora non ha un nome vero e proprio, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per Switch ed infine Resident Evil 2 e 3. Oltre a farci provare il gameplay pad alla mano, questi software permettono anche di sperimentare il videogioco su una determinata piattaforma. Ad esempio possiamo chiarirci il dubbio se effettivamente Resident Evil Village possa girare sul nostro computer, provando direttamente la demo e testando le varie opzioni grafiche offerte. Allo stesso modo provare in anteprima un Cyberpunk 2077 su console ci avrebbe permesso di rivelare in anticipo le problematiche dovute a questa versione del gioco.