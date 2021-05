Total War: Warhammer 3: un teaser annuncia il primo gameplay

Creative Assembly ha pubblicato un breve teaser dell'attesissimo Total War: Warhammer 3 per annunciare la data in cui sarà mostrato il primo gameplay vero e proprio del gioco: il 13 maggio alle 18:00, ora italiana. In concomitanza sarà pubblicato anche un nuovo trailer. Nel frattempo potete vedere alcune breve sequenze di gioco anche nel teaser, messe lì tanto per farci venire l'acquolina in bocca (altrimenti che teaser sarebbe?).

Leggiamo la descrizione ufficiale di Total War: Warhammer 3 tratta dalla pagina Steam:

Lontano, al di là del mondo e delle sue futili guerre, si trova una dimensione di pura magia maligna: il Regno del Caos. Un posto terribile, che la mente dei mortali stenta a comprendere. Sussurra promesse di potere, ma più lo ascolti più ne vieni irretito. Forte è il desiderio di concedergli la tua anima. Di diventare parte di esso.

I quattro Poteri Perniciosi regnano in questo luogo, nell'eterno tentativo di liberarsi e sommergere il mondo con un'ondata di corruzione demoniaca. Nurgle, il Dio della Peste, Slaanesh, il Signore degli Eccessi, Tzeentch, il Manipolatore di Destini; e Khorne, il dio del sangue e del massacro.

Al confine tra i diversi mondi, due imponenti regni fanno la guardia: gli austeri guerrieri di Kislev e l'immenso impero del Grande Catai. Ma ognuno di essi ha le proprie difficoltà da affrontare, e ora hanno entrambi un motivo per attraversare la soglia del Regno del Caos con i loro eserciti.

Il mondo intero si trova sull'orlo del baratro. Basta una piccola spinta per farlo sprofondare nel cataclisma.

E qualcuno trama proprio per raggiungere questo obiettivo, un essere antico che non desidera altro che avere il potere supremo. Ma per trionfare avrà bisogno di un campione...

Il conflitto è alle porte, e divorerà tutto e tutti. Sconfiggerai i tuoi demoni? Oppure li comanderai?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Total War: Warhammer 3 è in sviluppo per PC. Non ha ancora una data d'uscita, ma è probabile che potremo giocarci entro la fine del 2021.