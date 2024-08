Videogiochi e muri invisibili: quando l'immensità non ha confini

I muri invisibili sono l'emblema di queste limitazioni videoludiche e ci accompagnano ormai da decenni. Per chi fosse poco avvezzo al mondo dei videogiochi, questo termine viene utilizzato quando una parete invisibile impedisce al nostro personaggio di raggiungere determinati luoghi, spingendolo a cambiare direzione per ritornare sui binari imposti dagli sviluppatori . È altresì vero, però, che con "muri invisibili" si possono intendere anche oggetti di piccola taglia sfruttati come vere e proprie barriere impossibili da superare. Ma con quale logica vengono posizionati questi ostacoli? Che effetto hanno sul giocatore? E, soprattutto, come si sono evoluti nel corso del tempo?

L'impossibilità di creare un mondo senza barriere

Una delle prime questioni da analizzare quando si sviluppa un videogioco è la vastità del mondo che il giocatore potrà esplorare. Che si tratti di un'opera sconfinata come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o di una produzione più lineare in stile Hellblade: Senua's Sacrifice la domanda da porsi è sempre la stessa: quanta libertà dare al giocatore? Non esiste, ovviamente, una risposta giusta in senso assoluto, bensì è necessario trovare una soluzione coerente con il progetto che si sta realizzando.

Nei vari Assassin's Creed basta uscire dal bordo della mappa per scoprire i limiti non solo dei videogiochi, ma anche dell'Animus sviluppato dall'Abstergo

In ogni caso, è inevitabile scontrarsi con la necessità di utilizzare i muri invisibili.

La bravura degli sviluppatori sta infatti nel posizionare strategicamente queste barriere, trovando idee che sposino la necessità strutturale con lo stile dell'opera. Ne è un esempio "I Griffin - Il videogioco", titolo sviluppato da High Voltage Software nel 2006 e che sfrutta l'umorismo tipico della serie animata per risolvere la questione. Una volta raggiunti i confini della mappa è possibile imbattersi, infatti, in un mimo intento a tastare l'aria, facendoci così capire di trovarci di fronte a un muro invisibile. Oppure come non elogiare l'idea di Ubisoft, di limitare la mappa attraverso i confini dell'Animus, specificando al giocatore come uscire da una determinata zona comporterà inevitabilmente la desincronizzazione del protagonista con il suo antenato. Scelte ponderate, che ci fanno capire come non sia possibile aggirare determinati ostacoli, ma allo stesso tempo come sia necessario imparare a convivere con essi.