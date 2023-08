Xbox Game Pass, agosto 2023: scopriamo i giochi della seconda metà del mese

Considerando la situazione in cui ci troviamo, è abbastanza fisiologico che agosto 2023 sia una sorta di mese di transizione per Xbox Game Pass, vista la quantità di giochi di grosso calibro in arrivo nel periodo successivo. Nonostante questo, si tratta comunque di un ottimo mese, dominato in buona parte da produzioni indie di livello davvero notevole e in grado di offrire soluzioni di gioco e atmosfere fortemente variegate e adatte a diversi gusti.

In attesa dunque di un settembre eccezionale che vedrà il catalogo arricchirsi di Starfield, Lies of P e Cocoon, anche questo finale di agosto non è assolutamente da trascurare, in grado di portare con sé anche alcune novità assolute di grande interesse. Tra queste troviamo due lanci al day one su Xbox Game Pass, un ritorno in catalogo e un indie premiato che viene messo a disposizione nell'abbonamento, dunque davvero un bel menù.

Dal punto di vista quantitativo, questo secondo aggiornamento di agosto si presenta piuttosto leggero, in linea con quello che sembra essere il nuovo trend di Game Pass, visto che sono piuttosto lontani i tempi in cui la quantità di giochi aggiunti si avvicinava alla doppia cifra. In questo caso ci troviamo di fronte a quattro giochi, dunque un'aggiunta piuttosto contenuta, ma qualitativamente davvero molto valida, come andiamo a vedere in questa panoramica dei giochi della seconda metà di agosto 2023 di Xbox Game Pass.