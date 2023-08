Baldur's Gate 3: modder ha dotato le mutande di Gale di un potere devastante

Un modder di Baldur's Gate 3 ha avuto la stravagante idea di dotare le mutande di Gale, uno dei personaggi Origin, di un potere davvero devastante, non compreso nel gioco base. No, non c'è alcun doppio senso, perché le ha imbevute con l'incantesimo Sciame di Meteore, che causa 40-240 danni in tre aree.

Stiamo parlando di un incantesimo di livello 9, uno dei più potenti di Dungeons & Dragons in termini di danno causato, decisamente poco adatto a essere contenuto da delle semplici mutande. Chissà quanto saranno confortevoli al momento dell'attivazione dell'incantesimo...

