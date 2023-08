Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: scopriamo la scena competitiva ai mondiali di Tokyo

Il 2023 è stato il primo anno in cui si è giocato il Campionato mondiale di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, che si è tenuto a Tokyo il 6 agosto contemporaneamente alle finali del gioco di carte e di DUEL LINKS. La peculiarità di questo videogioco, sia all'interno del franchise di KONAMI sia nei confronti degli altri cardgame, è che si compete a squadre. Nonostante il successo della formula, il producer Kataoka Kenichi, che abbiamo intervistato in esclusiva, ci ha detto che non è ancora del tutto soddisfatto del risultato finale: "Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è stato progettato pensando sia ai giocatori che agli spettatori, ma crediamo di poter fare ancora meglio per questa seconda platea". Non ci sono troppe animazioni e siamo lontani dall'approccio sgargiante di DUEL LINKS ma questo non è l'obiettivo primario del gioco. In quanto digitalizzazione quasi totale della versione fisica, senza regole specifiche e con gli stessi Mostri, Magie e Trappole, MASTER DUEL si pone come un passo verso il pragmatismo piuttosto che il gioco casual. Per realizzare questo speciale sui primi Campionati del mondo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL abbiamo parlato con il producer del gioco e intervistato la squadra vincitrice con l'obiettivo di dipingere un quadro completo sulle origini del titolo, la sua prima messa a terra, gli sviluppi in programma e il suo futuro competitivo e non.

La Nascita di MASTER DUEL MASTER DUEL è nato come scalino d'aiuto per facilitare il passaggio da DUEL LINKS al gioco di carte collezionabili e si è consolidato come disciplina esportiva autonoma Quando Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha fatto il suo debutto sugli smartphone di centinaia di migliaia di duellanti i suoi sviluppatori si sono accorti che era un ottimo punto di ingresso nel mondo di Yu-Gi-Oh!, ma non riusciva sempre a trasformare i suoi giocatori in appassionati del gioco di carte collezionabili. Per Kataoka Kenichi questo era uno dei problemi principali del gioco: "Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS sfrutta i personaggi più famosi della serie per attirare nel gioco i fan del manga e dell'anime di Yu-Gi-Oh!. Per questo il gioco è stato progettato con l'obiettivo di far divertire le persone facendoli entrare in questa storia avvincente tramite i suoi personaggi. Per facilitare questo approccio abbiamo adottato delle regole più veloci e un formato che si adattasse ai dispositivi mobili. Abbiamo anche pensato, però, che le persone che vorrebbero avvicinarsi al gioco di carte di Yu-Gi-Oh! dopo aver provato DUEL LINKS avevano bisogno di un posto dove poter crescere e scoprire le fasi più avanzate del gioco. Questo è ciò che ci ha portato a lanciare Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, un prodotto che non ha più i personaggi dell'anime e si concentra specificamente sul gioco competitivo". Se dal punto di vista delle gare possiamo dire che il gioco è stato un successo visto il numero di fan che hanno riempito il polo fieristico del Tokyo Big Sight per vederne la finale, Kataoka è consapevole che c'è del lavoro da fare a livello grafico e di interfaccia per migliorare l'esperienza di chi guarda le competizioni online. "Crediamo che mantenere gli spettatori entusiasti sia importante per continuare a sviluppare il WCS (World Championship Series ndr) e le altre competizioni eSportive in futuro" ci ha detto. "Una delle nostre priorità è rafforzare gli elementi di squadra che secondo noi sono alla base del gioco. Oltre a creare uno spettacolo più divertente stiamo anche apportando delle modifiche e aggiungendo molte più informazioni all'interfaccia per rendere più facile la comprensione del gioco durante i Duelli. E, per mostrare carte diverse, stiamo anche valutando regolamenti ed eventi speciali dove varie carte svolgono un ruolo attivo". La grafica e l'estetica di MASTER DUEL sono molto classicheggianti e fanno l'occhiolino agli albori dell'anime e dell'universo di Yu-Gi-Oh!, ma vedere la sua finale subito dopo quella esplosiva di DUEL LINKS, in cui i doppiatori originali dell'anime gridano a pieni polmoni "Synchro Dragon!", ha reso evidenti le parole del producer. La grafica di MASTER DUEL è chiara e leggibile e siamo curiosi di come gli sviluppatori hanno intenzione di intervenire per migliorare gli show competitivi È stato lui stesso a dirci che "trasporre il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! sui piccoli schermi degli smartphone è stato molto difficile. Abbiamo dovuto essere molto creativi perché ciò che deve essere evidenziato dall'interfaccia è diverso di volta in volta e da persona a persona. Abbiamo fatto tanti tentativi e qualche errore e sentiamo di stare migliorando". Da questo punto di vista non abbiamo notato particolari ostacoli nella comprensione di ciò che stava succedendo sugli schermi. Oltre al campo da gioco l'interfaccia mostrava ogni carta giocata con testo leggibile e chiaro, non venivano spiegate nel dettaglio le meccaniche o le combo, ma visto il pubblico di appassionati è normale dare per scontate alcune informazioni.