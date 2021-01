2020 Game è un videogioco che ripercorre tutte le sventure dell'anno scorso

2020 Game è un simpatico videogioco creato da Max Garkavyy e giocabile gratuitamente online che ripercorre in chiave leggera e un po' ironica tutte le sventure che hanno flagellato l'anno scorso. Si parte dall'incendio in Australia per arrivare agli ultimi mesi di presidenza Trump, passando per il crollo delle borse e, ovviamente, la pandemia da COVID-19.

A questo indirizzo potrete provare gratuitamente 2020 Game. Mentre qui potrete donare qualche euro al creatore.

Lo scopo per il quale Max Garkavyy ha creato questo 2020 Game è quello di "provare a me stesso di poter pagare le bollette sviluppando videogiochi," questo perché "al momento lavoro in un noioso ufficio di una grande azienda e ogni giorno spero di poter avere il coraggio e lasciare il mio lavoro per sviluppare videogiochi."

Il primo progetto è sicuramente interessante, più per l'idea di mettere tutte le sventure del 2020 in fila che per la realizzazione tecnica e artistica di questo piattaforme in 2D, ma le persone sembrano apprezzare lo sforzo creativo. L'autore, infatti, ha quasi raggiunto i 25mila dollari messi come obiettivo dalla campagna donazioni.

L'idea in effetti è carina e ricapitolare in questo modo tutti gli avvenimenti disastrosi degli scorsi 12 mesi aiuta a capire che periodo drammatico ci siamo lasciati, si spera, alle spalle.

Voi a che mese siete arrivati?