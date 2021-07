A cena con il lupo - Werewolves Within, dove vedere il nuovo film di Ubisoft

A cena con il lupo - Werewolves Within è il nuovo film di Ubisoft ispirato ad un suo omonimo videogioco per la VR: Werewolves Within. La pellicola con Sam Richardson, Milana Vayntrub, George William Basil e Sarah Burns è disponibile a partire da oggi a pagamento attraverso i migliori servizi streaming.

Tutti coloro che volessero vedere cosa succede a Beaverfield potranno collegarsi a Amazon Prime Video, Infinity, Chili, Apple TV+, TIMVISION, Rakuten TV, Google Play e acquistare il film direttamente da lì. Il film è disponibile in SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).

A cena con il lupo - Werewolves Within racconta la storia di alcuni residenti di Beaverfield che, a causa di una forte nevicata, si ritrovano improvvisamente bloccati in una locanda della piccola cittadina. Ben presto, però, scopriranno che tra di loro si nasconde un temibile assassino, e ognuno di loro sarà un indiziato. Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero, e in suo aiuto arriverà la giovane e audace Cecily. Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?

A cena con il lupo - Werewolves Within è diretto da Josh Ruben regista famoso per Scare Me, ma anche per aver recitato nello stesso Scare Me, Greener Grass e Unlovable.

Si tratta del secondo film di Ubisoft dopo l'ambizioso, ma problematico Assassin's Creed. In questo caso il colosso transalpino torna con un pellicola più leggera e un nome meno di grido, che le consentiranno, però, di muoversi con maggiore libertà creativa ed espressiva all'interno del genere horror. Anche grazie ad un cast di assoluto livello, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgenti le disavventure di Beaverfield.