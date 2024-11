A John Carmack fu impedito di comprare una Ferrari per un motivo apparentemente bizzarro

L'account Twitter @MotorCarTidbits ha pubblicato una notizia che è stata considerata molto strana da alcuni utenti: John Carmack fu messo nella lista nera di un concessionario, che non volle fargli acquistare una nuova Ferrari . Il motivo? Amava modificarle. Stiamo naturalmente parlando di uno dei fondatori di id Software, tra i principali autori delle serie Wolfenstein, DOOM e Quake. Nella notizia si afferma che Ferrari proibisce di modificare le sue auto, come fatto da Carmack.

Carmack conferma

Come detto, la reazioni di alcuni è stata di incredulità. Ad esempio, secondo l'utente Benjamin McLean non è possibile che sia andata così, perché altrimenti significherebbe che la tua auto non è davvero tua e che la stai soltanto affittando.

A confermare l'intera storia è però arrivato Carmack stesso che, rispondendo proprio a lui, ha raccontato brevemente l'accaduto: "Il concessionario Ferrari locale si rifiutò di mettermi in lista d'attesa per la F50, nonostante avessi già acquistato tre Ferrari, due proprio da loro. Disapprovavano fortemente la modifica al turbo che Norwood (un'officina specializzata Ndr) aveva fatto alle mie altre auto. Alla fine, ho acquistato una delle prime F50 degli Stati Uniti tramite vendita privata, appena uscita dal leasing."

Insomma, Carmack aveva già acquistato due Ferrari, che aveva fatto modificare, comportamento che non era piaciuto al concessionario locale, in linea con le politiche dettate dalla casa di Maranello. Comunque sia, tutto è bene quel che finisce bene, perché infine Carmack ha avuto la sua Ferrari F50, pur in altro modo.