A Plague Tale: Innocence su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade next gen, data di uscita

A Plague Tale: Innocence otterrà un aggiornamento con upgrade next gen per PS5 e Xbox Series X|S, che sarà disponibile il 6 luglio 2021, gratis per chi possiede già il gioco in versione originale, inoltre verrà lanciato direttamente su Xbox Game Pass.

C'è anche un trailer di presentazione, andato in scena oggi durante l'evento Extended di Xbox nel post-E3 2021, che mostra questa nuova versione di A Plague Tale: Innocence con grafica migliorata. In attesa di ulteriori dettagli, sappiamo al momento che il gioco Asobo Studios è stato rielaborato con grafica in 4K, vari "miglioramenti grafici" e 60 fps, da chiarire se siano presenti diverse opzioni grafiche o siano elementi che si riscontrano tutti insieme.

Considerando che la data di uscita, ovvero il 6 luglio 2021, corrisponde anche all'uscita dei nuovi giochi gratis di luglio di PlayStation Plus, diverse fonti sostengono che il gioco sia previsto arrivare nello stesso giorno anche su PS5 e direttamente all'interno dei giochi gratis di PS Plus a luglio 2021, ma attendiamo conferme su questo.

Nel frattempo, all'E3 2021 è stato annunciato A Plague Tale: Requiem, ovvero il seguito del particolare action adventure ad ambientazione fanta-storica, di cui potete leggere anche l'anteprima da parte di Alessandra Borgonovo.