A Plague Tale: Requiem, nuove immagini del gioco dal Summer Game Fest 2022

Asobo Studio ha pubblicato alcune nuove immagini di A Plague Tale: Requiem in occasione della presentazione del gioco al Tribeca Games Showcase, avvenuta nell'ambito del Summer Game Fest 2022.

Dopo il video, A Plague Tale: Requiem è dunque stato mostrato anche con una piccola galleria inedita e significativa, in quanto ritrae alcuni degli scenari che ci troveremo a visitare nel secondo capitolo della serie.

Come si può vedere negli scatti, a farla da padrone sono ancora le architetture medievali, fra borghi e castelli, ma non mancano scorci marittimi e interni molto evocativi, che probabilmente faranno da sfondo a sequenze di inseguimento come quelle dell'episodio originale.

"Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali", recita la sinossi di Requiem. "Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo."

"Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo."