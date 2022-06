NieR: Automata, il cosplay di 2B da Lada Lyumos è davvero incredibile

Lada Lyumos ha pensato bene di rispolverare la propria passione per Nier: Automata e in particolare per 2B, la potente ginoide protagonista del gioco a cui ha dedicato parecchi cosplay. Quest'ultimo, tuttavia, è davvero incredibile.

Ispirato a un artwork di 2B, il set mette in risalto lo straordinario fisico della modella russa, che ha delle proporzioni degne di un anime e viene ulteriormente valorizzato da un costume che gioca parecchio sulle tonalità di colore.

A qualche settimana dalle celebrazioni per il dodicesimo anniversario della serie NieR, Lada ha dunque riacceso i riflettori sull'opera diretta da Yoko Taro, che moltissimi giocatori si augurano potrà continuare con nuove, spettacolari esperienze.

Inutile dire che anche tante altre cosplayer hanno interpretato magnificamente 2B, ad esempio Shirogane-sama, Helly Valentine e Meg Turney.