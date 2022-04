Nier: un artwork ufficiale con i tre protagonisti celebra il 12° anniversario della serie

Nier compie 12 anni nel 2022 e, per l'occasione, Square Enix ha pubblicato un artwork celebrativo ufficiale per l'evento, contenente tutti e tre i protagonisti dei capitoli che costituiscono la serie in questione.

I giochi festeggiati sono Nier, Nier: Automata e Nier Reincarnation, e per ognuno c'è il personaggio-simbolo all'interno dell'illustrazione: vediamo dunque Nier dall'omonimo originale, 2B da Nier: Automata e la Girl of Light da Nier: Reincarnation, tutti e tre che sembrano lanciarsi a grande altezza con la Cage sullo sfondo, come riferimento al recente gioco mobile.

Da notare, peraltro, che il Nier rappresentato è il fratello di Yonah, ovvero il protagonista giovane del recente remake NieR Replicant ver. 1.22474487139, non l'originale visto nella versione occidentale.

Nier, immagine celebrativa del 12° anniversario

Per il resto, non sembrano esserci grandi annunci per quanto riguarda la serie in occasione del suo dodicesimo anniversario, considerando peraltro che Yoko Taro aveva recentemente scherzato sul fatto che la serie fosse conclusa.

Considerando il successo raggiunto, è difficile da credere, ma di fatto non ci sono ancora annunci su possibili nuovi capitoli in sviluppo, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione, mentre nel frattempo abbiamo questo bell'artwork da guardare e le varie espansioni previste per Nier Reincarnation sulle piattaforme mobile.